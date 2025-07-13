快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

聽新聞
0:00 / 0:00

連4聖筊就有錢！台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 最高獎金100萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 ，擲筊現金擺在桌上很吸睛。記者徐白櫻／翻攝
台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 ，擲筊現金擺在桌上很吸睛。記者徐白櫻／翻攝

台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，配合國際熱氣球活動正式起跑，起跑首日就有幸運兒擲出6次聖筊，可惜挑戰第7次時失敗，最後獎金折半。管委會說，活動免報名費，若連續擲出20個聖筊可獲得最高獎金100萬元，歡迎遊客多走入永安村，親身體驗台灣傳統信仰文化的魅力。

聖安宮主委李樹根與多名在地企業家感念家鄉媽祖庇佑，事業有成後合力回饋鄉里，長期捐助弱勢及獎助學金，並號召企業界好友，促成擲筊挑戰賽。

李樹根說，擲筊競賽結合信仰、地方文化和公益，希望吸引更多人走進永安村，親自感受永安的美好，散播媽祖的慈悲力量。

管委會指出，擲筊賽總獎金300萬元，最高單筆獎金100萬元，活動免報名費，只需依流程完成參拜祈福，即可參加挑戰，連續擲出指定數量的聖筊，即可獲得對應發財金

祈福時間為每日上午9時30分至11時30分，每人每日限參加兩次，但發財金採累進計算，如挑戰6次成功可獲得8千元，參賽者可「停止領獎」或「繼續向上挑戰」，若選擇繼續挑戰第7次擲筊，失敗的話只能領走4千元。此外，若連續4次未擲出聖筊，也會獲得一份紀念獎，不會空手而歸。

台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 ，昨天與今天都吸引不少遊客前來試手氣。記者徐白櫻／翻攝
台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 ，昨天與今天都吸引不少遊客前來試手氣。記者徐白櫻／翻攝
台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，連續4個聖筊可獲得2千元，若「繼續挑戰」失敗就會被打五折。圖／聖安宮提供
台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，連續4個聖筊可獲得2千元，若「繼續挑戰」失敗就會被打五折。圖／聖安宮提供

發財金 信仰

延伸閱讀

熱氣球故鄉 永安聖安宮擲筊挑戰最高獎金百萬元

現場凌亂不堪 台南47歲男凌晨連續衝撞道路標誌、民宅騎樓

桃園新屋每年逾300新生兒卻僅一公托 地方盼閒置消防分隊改建

颱風來襲大樓磁磚砸壞遮光罩 屋主求償卻差點得不償失

相關新聞

林右昌赴花蓮市場掃街 喊普發1萬元與罷免無關 藍批製造對立

距離726罷免投票剩下不到兩周，民進黨秘書長林右昌第七度在花蓮公開活動，今天前往三角市場拜票。國民黨強推普發現金1萬元，...

連4聖筊就有錢！台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 最高獎金100萬

台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，配合國際熱氣球活動正式起跑，起跑首日就有幸運兒擲出6次聖筊，可惜挑戰第7次時失敗...

地磚濕滑釀行人摔傷…貼防滑片表面刮痕治標無效 今年終於重鋪

基隆信二立體停車場人行道，雨天地磚濕滑，多年來造成多名行人滑倒受傷。市府先後用貼防滑片、磁磚刮痕、鋪軟墊應急，今年才協調...

「卡皮巴拉」帶領動物風箏繽紛飛上天 宜蘭冬山風箏節邀午后齊放飛

最近稻田收割，大地金黃如畫，冬山鄉公所接連兩天舉辦「冬山風箏節嘉年華」，今年以「飛吧！動物小樂園」為主題，稱為「卡皮巴拉...

宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲 明華園總團演出吸引近2萬名觀眾

宜蘭羅東藝穗節昨晚在中山公園展開系列活動，開幕大戲請到明華園戲劇總團執行長陳昭賢領銜演出《蓬萊仙島－漢鍾離》，吸引大批民...

廣角鏡／基隆「王爺巡江」海上遶境

基隆外木山一年一度的協安宫池府王爺「王爺巡江」昨天登場，21艘漁船船隊由外木山漁港出航，繞行深澳、磺港、野柳、龜吼、大武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。