連4聖筊就有錢！台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 最高獎金100萬

台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，配合國際熱氣球活動正式起跑，起跑首日就有幸運兒擲出6次聖筊，可惜挑戰第7次時失敗，最後獎金折半。管委會說，活動免報名費，若連續擲出20個聖筊可獲得最高獎金100萬元，歡迎遊客多走入永安村，親身體驗台灣傳統信仰文化的魅力。

聖安宮主委李樹根與多名在地企業家感念家鄉媽祖庇佑，事業有成後合力回饋鄉里，長期捐助弱勢及獎助學金，並號召企業界好友，促成擲筊挑戰賽。

李樹根說，擲筊競賽結合信仰、地方文化和公益，希望吸引更多人走進永安村，親自感受永安的美好，散播媽祖的慈悲力量。

管委會指出，擲筊賽總獎金300萬元，最高單筆獎金100萬元，活動免報名費，只需依流程完成參拜祈福，即可參加挑戰，連續擲出指定數量的聖筊，即可獲得對應發財金。