聽新聞
0:00 / 0:00
連4聖筊就有錢！台東鹿野永安聖安宮「擲筊賽」拚觀光 最高獎金100萬
台東鹿野鄉永安聖安宮推動「擲筊挑戰賽」，配合國際熱氣球活動正式起跑，起跑首日就有幸運兒擲出6次聖筊，可惜挑戰第7次時失敗，最後獎金折半。管委會說，活動免報名費，若連續擲出20個聖筊可獲得最高獎金100萬元，歡迎遊客多走入永安村，親身體驗台灣傳統信仰文化的魅力。
聖安宮主委李樹根與多名在地企業家感念家鄉媽祖庇佑，事業有成後合力回饋鄉里，長期捐助弱勢及獎助學金，並號召企業界好友，促成擲筊挑戰賽。
李樹根說，擲筊競賽結合信仰、地方文化和公益，希望吸引更多人走進永安村，親自感受永安的美好，散播媽祖的慈悲力量。
管委會指出，擲筊賽總獎金300萬元，最高單筆獎金100萬元，活動免報名費，只需依流程完成參拜祈福，即可參加挑戰，連續擲出指定數量的聖筊，即可獲得對應發財金。
祈福時間為每日上午9時30分至11時30分，每人每日限參加兩次，但發財金採累進計算，如挑戰6次成功可獲得8千元，參賽者可「停止領獎」或「繼續向上挑戰」，若選擇繼續挑戰第7次擲筊，失敗的話只能領走4千元。此外，若連續4次未擲出聖筊，也會獲得一份紀念獎，不會空手而歸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言