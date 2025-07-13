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地磚濕滑釀行人摔傷…貼防滑片表面刮痕治標無效 今年終於重鋪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。圖為市府在重鋪地磚前，鋪設軟墊防民眾滑倒。本報資料照
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。圖為市府在重鋪地磚前，鋪設軟墊防民眾滑倒。本報資料照

基隆信二立體停車場人行道，雨天地磚濕滑，多年來造成多名行人滑倒受傷。市府先後用貼防滑片、磁磚刮痕、鋪軟墊應急，今年才協調停車場營運業者出資，全面重鋪防滑係數更高的磁磚治本。消防分隊前人行道則是改成混凝土鋪面，避免因消防車重壓毀損。

信二停車場面向信二路的1樓空間，分別是停車場行人出入門口和信二消防分隊，兩單位分界處的人行道，因為有坡度，加上地磚雨天濕滑，2020年底接連傳出有多名路人路過時滑倒。

消防分隊事後放置反光錐和連桿，阻隔行人通過濕滑地磚，交通處則在在地磚上防滑片，或是在地磚表面裁切出刮痕，增加防滑效果，暫時化解危機。

市府原打算爭取中央補助全面整修，但作業進度不如預期。因為滑倒事件仍時有所聞，經營餐飲店的李姓女子就曾在當地滑倒兩次，第2次傷勢較重，醫師還交代她必須在家休養6周才能再去工作。

基隆市議員鄭文婷去年10月間，曾邀集交通處、工務處和消防局人員會勘，商討對策。市府後來在人行道鋪上大面積的黑色軟墊，避免再有人受傷，並由交通處協商停車場營運廠商出資，全面整修停車場周邊人行道。

交通處長陳耀川今天表示，信二停車場人行道工程即將完工，人行道重鋪採用符合抗滑係數標準的地磚，不僅提升行人雨天行走安全，並兼顧美觀與耐用性。

信二消防分隊前的人行道，考量原先鋪設的地磚，因為消防車頻繁進出重壓損壞，衍生安全與維護困難問題，因此這次施工，只敲除願有的地磚未再重鋪，改設高強度混凝土鋪面，並進行表面刷毛處理，不僅可承受消防車通行，同時提升表面摩擦力，有效降低濕滑風險，保護行人安全。

基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。圖為市府在重鋪地磚前，鋪設軟墊防民眾滑倒。本報資料照
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。圖為市府在重鋪地磚前，鋪設軟墊防民眾滑倒。本報資料照
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。市府協調停車場營運業者出資重鋪地磚，圖為工人敲除地磚。本報資料照
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。市府協調停車場營運業者出資重鋪地磚，圖為工人敲除地磚。本報資料照
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。市府協調停車場營運業者出資重鋪地磚，圖為工人敲除地磚。本報資料照
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷。市府協調停車場營運業者出資重鋪地磚，圖為工人敲除地磚。本報資料照
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷，市府協調停車場營運業者出資重鋪地磚，近期完工，防範民眾滑倒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷，市府協調停車場營運業者出資重鋪地磚，近期完工，防範民眾滑倒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷，市府已協調停車場營運業者出資重鋪地磚，近期完工，防範民眾滑倒。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信二立體停車場人行道地磚雨天濕滑，多名行人摔傷，市府已協調停車場營運業者出資重鋪地磚，近期完工，防範民眾滑倒。記者邱瑞杰／攝影

行人 基隆 停車場 人行道

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