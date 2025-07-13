「卡皮巴拉」帶領動物風箏繽紛飛上天 宜蘭冬山風箏節邀午后齊放飛

最近稻田收割，大地金黃如畫，冬山鄉公所接連兩天舉辦「冬山風箏節嘉年華」，今年以「飛吧！動物小樂園」為主題，稱為「卡皮巴拉」的水豚帶領動物風箏飛上三奇美徑，藍天白雲色彩繽紛，悠閒愜意，此種獨特農村體驗只有在冬山鄉才能享受到。

此外，今年的全國紅茶小葉種製茶技術競賽成績揭曉，冠軍是來自嘉義的黃昶升；亞軍3名分別是嘉義羅旭智、宜蘭李雅芬、宜蘭梅英哲；季軍6名嘉義簡嘉慶、宜蘭劉家豪、宜蘭蕭堂林、宜蘭李木番、新北張建國、雲林陳安邦。

冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，鄉公所為重現早年農村生活的閒適情懷，舉辦冬山風箏節嘉年華，現場造型風箏秀、特技風箏表演、風箏DIY彩繪體驗、樂團演出等，吸引民眾帶著自家風箏一起放飛，微風徐徐很愜意。

今年風箏節以「飛吧！動物小樂園」為主題， 由可愛的卡皮巴拉帶領動物朋友們現身三奇美徑，還有猩猩、樹懶、老虎、大嘴鳥等動物造型風箏共襄盛舉，整片天空呈現繽紛絢爛的風箏群飛，美景吸睛，活動現場還有地景藝術風箏，提供遊客拍照打卡。

鄉長林峻輔表示，冬山每年都會在三奇美徑舉辦特色活動，希望透過小動物農場，讓遊客白天與動物親近互動，傍晚來欣賞滿天飛舞的動物風箏，享受一整天好玩又好拍的親子時光。