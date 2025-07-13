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林右昌赴花蓮市場掃街 喊普發1萬元與罷免無關 藍批製造對立

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨秘書長林右昌（前排右四）、黨公職與罷免團體，今天到三角市場掃街拜票。記者王思慧／攝影
民進黨秘書長林右昌（前排右四）、黨公職與罷免團體，今天到三角市場掃街拜票。記者王思慧／攝影

距離726罷免投票剩下不到兩周，民進黨秘書長林右昌第七度在花蓮公開活動，今天前往三角市場拜票。國民黨強推普發現金1萬元，林右昌表示，罷免立委傅崐萁是跟反共保台、是非黑白有關係，「跟錢一點關係都沒有」，更強調接下來重點會放在吉安鄉，盼能催出罷免票。

花蓮縣議會國民黨黨團發言人吳建志表示，林右昌今天到花蓮吉安鄉，不是關心關稅衝擊後的中小加工業者，也不是了解農民的出口困境，而是高調參與罷免行動，試圖用政治鬧劇掩蓋賴政府對外談判的全面破功，暴露綠營整體政權的道德破產與執政無能。

林右昌自從上月頻繁下鄉花蓮，公開與非公開場共超過10次，上周10日到東源花蓮慈聖宮參拜祈福，今天一早再次現身花蓮，與黨公職、罷免團體到三角市場掃街拜票。現場大多民眾握手回應，不過有人直接喊出「作秀」、「不同意罷免」等語，場面一度尷尬，林仍笑笑回應謝謝支持。

針對國民黨文宣主打財劃法通過161億元及普發1萬元，林右昌受訪表示，罷免傅崐萁無關乎藍綠白政黨之爭，是跟反共保台、是非黑白有關係，跟錢一點關係都沒有，也相信所有花蓮縣民們都會看得非常的清楚。

林右昌說，花蓮市的部分挺罷免相對穩定，未來兩周就是決戰吉安鄉的時刻。今天早上到市場掃街拜票，將來包括黨公職都會全力投入，要把吉安鄉支持罷免的選票催出來。

至於未來是否會再到中南區催票，林右昌表示，中南區是傳統的農業地帶，傅崐萁或縣長徐榛蔚對於農會只投入相關資源在極少數農會，如吉安、玉溪等，對於其他農會的支持可說是幾乎沒有，相信農民看得愈來愈清楚。

吳建志批評，執政黨關稅風暴當前應盡快啟動輔導措施，而不是製造對立，花蓮因為加工出口業即將受到重擊，農產更可能因出口不利致價格滑落，希望民進黨政府立刻啟動產業補助與轉型輔導計畫，讓第一線的基層工人與農民可以撐過關稅風暴，而不是派出高層來花蓮演戲、製造對立、消耗社會力氣。

民進黨秘書長林右昌今天到三角市場掃街，與民眾握手拜票。記者王思慧／攝影
民進黨秘書長林右昌今天到三角市場掃街，與民眾握手拜票。記者王思慧／攝影

花蓮 罷免 林右昌

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