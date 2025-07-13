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宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲 明華園總團演出吸引近2萬名觀眾

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東藝穗節昨晚開幕，縣長林姿妙及議長張勝德等人都到場，中山公園廣場擠滿觀眾。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節昨晚開幕，縣長林姿妙及議長張勝德等人都到場，中山公園廣場擠滿觀眾。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東藝穗節昨晚在中山公園展開系列活動，開幕大戲請到明華園戲劇總團執行長陳昭賢領銜演出《蓬萊仙島－漢鍾離》，吸引大批民眾欣賞，鄰近羅東夜市周邊擠滿人潮，商家開心帶動食宿消費。今晚有街舞大賽活力登場，23日起接連4天遊行，歡迎遊客一起踩街玩樂。

羅東藝穗節位於中山公園的主舞台從7月12日至7月26日，連續15天晚間7時至9時都有精彩表演，公所匯集全國多組優秀團隊接連上演，還有週邊產業連結、捐發票抽好禮、主題公園、文創市集、藝展身手、童心手作DIY、童話故事屋、拼圖大賽、趣味接龍、搭觀巴遊羅東、二手市集等系列活動。

開幕晚會由羅東鎮長吳秋齡及鎮民代表會主席邱文生穿著主題服飾，搭乘閃亮造型車進場，配合藝穗節主題「四季頌」，舞者表演四時更迭的自然意象與文化風貌。

藝穗節系列演出卡司陣容堅強，首場開幕大戲就請到明華園戲劇總團執行長陳昭賢親自領銜主演，詮釋道教神仙「漢鍾離」傳奇故事，結合華麗服飾、傳統戲曲與現代舞台技術，炒熱氣氛，吸引近2萬人，觀眾大飽眼福。

今晚6時30分安排藝穗節街舞大賽，鎮公所鼓勵民眾消費做愛心，只要在羅東店家消費99元，前往活動會場捐消費發票即可參加「愛心99彈跳乒乓魚」，有機會獲得住宿券、知名品牌登山帳、旅行袋、鑄鐵鍋或星空椅等，多達5000份好禮，多消費、多中獎。

主活動結束後，7月28日至8月3日還有造型花車展示，遊客來逛羅東夜市就會看到花車，合拍入鏡打卡。更多活動資訊參考羅東藝穗節官方網站：www.luodong-fringefestival.tw。

宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲，邀請明華園總團演出，在主舞台的中山公園周邊吸引近2萬人參與，今晚還有街舞大賽活力登場，鎮公所鼓勵民眾消費做愛心。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲，邀請明華園總團演出，在主舞台的中山公園周邊吸引近2萬人參與，今晚還有街舞大賽活力登場，鎮公所鼓勵民眾消費做愛心。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節演出陣容堅強，首場開幕大戲請到明華園戲劇總團執行長陳昭賢親自領銜主演「漢鍾離」傳奇故事，結合華麗服飾與聲效技巧，炒熱氣氛。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節演出陣容堅強，首場開幕大戲請到明華園戲劇總團執行長陳昭賢親自領銜主演「漢鍾離」傳奇故事，結合華麗服飾與聲效技巧，炒熱氣氛。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲，邀請明華園總團演出，在主舞台的中山公園周邊吸引近2萬人參與，今晚還有街舞大賽活力登場，鎮公所鼓勵民眾消費做愛心。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲，邀請明華園總團演出，在主舞台的中山公園周邊吸引近2萬人參與，今晚還有街舞大賽活力登場，鎮公所鼓勵民眾消費做愛心。圖／鎮公所提供
明華園總團到羅東藝穗節表演，民眾爆滿，現場黑壓壓一片，座無虛席。圖／民眾提供
明華園總團到羅東藝穗節表演，民眾爆滿，現場黑壓壓一片，座無虛席。圖／民眾提供
宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲，邀請明華園總團演出，在主舞台的中山公園周邊吸引近2萬人參與，今晚還有街舞大賽活力登場，鎮公所鼓勵民眾消費做愛心。圖／鎮公所提供
宜蘭羅東藝穗節開幕精彩大戲，邀請明華園總團演出，在主舞台的中山公園周邊吸引近2萬人參與，今晚還有街舞大賽活力登場，鎮公所鼓勵民眾消費做愛心。圖／鎮公所提供

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