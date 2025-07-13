熱氣球故鄉 永安聖安宮擲筊挑戰最高獎金百萬元

熱氣球故鄉台東鹿野永安村聖安宮，旅外企業界提供獎金給廟方舉辦擲筊挑戰，最高獎金100萬元，希望透過活動吸引更多人走進永安村，感受當地文化、風景。

永安聖安宮「擲筊挑戰百萬元」活動，原定15日開跑，但因昨日上午許多外地遊客到鹿野欣賞熱氣球嘉年華活動後到聖安宮祈福，看到有擲筊拚百萬活動，希望廟方能提前開放，因拗不過遊客請求，廟方將活動提前於昨天開始。

昨日上午10餘名遊客，買了新台幣300元金紙向媽祖祈福後進入擲筊挑戰，來自台東市豐田社區的吳姓青年連續獲得6次聖杯，已經有8000元獎金，但他決定挑戰第7次，結果失敗，獎金減半獲得4000元；另外還有2民眾獲得5聖杯，挑戰第6杯時失敗，獎金減半獲2500元，活動不到1小時就有3人獲獎。

聖安宮主委李樹根表示，為讓更多人走進永安村、親身體驗台灣傳統信仰文化，也延續一份來自媽祖的善念循環，因此舉辦「擲筊挑戰賽」，邀請全台信眾及遊客參與這場兼具祈福、文化與公益意涵的活動。

李樹根說，包括他在內的村民有的在國小畢業、有的國中畢業後就到北部打拚，曾經失敗過或遇到挫折，就會回到故鄉鄉向聖安宮媽祖誠心祈願，重拾信心及方向，事業不僅東山再起，有的還拓展到海外，因此發願回饋鄉里，不僅長期捐錢助弱勢，提供獎學金投入公益，還捐出3百萬元給廟方舉辦這項活動。

李樹根表示，這次活動不只是比賽，還結合了信仰、地方文化及公益，希望透過此一方式，吸引更多人走進永安村，親自感受永安的美好，也一起將媽祖的慈悲力量散播出去。

廟方表示，遊客向廟方服務台登記後，添300百元香油錢後領取香與金紙向媽祖虔誠祈福後，即可參加擲筊挑戰，連續4杯聖杯就有獎金2000元，5杯就有5000元，最高20杯獎金100萬元。每人每日限挑戰2次。