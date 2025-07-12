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影／基隆一年一度宗教盛事 21艘漁船「王爺巡江」海上遶境
今天是基隆一年一度的「王爺巡江」宗教盛事，21艘漁船組成浩大船隊，由外木山漁港出航，繞行深澳、磺港、野柳、龜吼、大武崙等港口後中午返航，並於船上施放鞭炮報平安，岸上再以長炮相迎，完成迎神儀式，是外木山重要的宗教文化活動，地方盛情參與，十分熱鬧。
「王爺巡江」今天熱鬧登場，21艘漁船組成浩大船隊，帶領上百位信徒與遊客出海遶境，展現傳承逾30年的民間信仰文化。副市長邱佩琳、產發處長蔡馥嚀及民政處長呂謦煒參與，沿途與漁港宮廟互動交流，體現海港城市特有的宗教活力與人文溫度。
信眾一同在外木山漁港享用「平安餐」，由在地漁村媽媽親手烹煮的小卷米粉湯、平安油飯、涼麵與檸檬石花凍，道道樸實卻溫暖人心，傳遞地方濃厚情感。
「王爺巡江」為每年農曆6月18日為池王爺誕辰的重頭戲，象徵王爺出海巡視、庇佑漁民平安作業。船隊抵達交陪境漁港時，會逆時針繞行三圈，岸上廟宇則施放鞭炮迎接，形成海陸共振、熱鬧非凡的景象。這項活動結合信仰、文化與社區凝聚力，是北台灣獨具特色的海上遶境儀式。
產業發展處長蔡馥嚀指出，今年巡江自清晨7點由外木山漁港出航，繞行深澳、磺港、野柳、龜吼、大武崙等港口後中午返航，並於船上施放鞭炮報平安，岸上再以長炮相迎，完成迎神儀式。活動亦與中元普渡文化相連，融合慎終追遠與悲天憫人精神，已成為外木山重要文化象徵。
邱佩琳表示，「王爺巡江」不僅是信仰活動，更是承載地方記憶與文化生命的無形資產。市府將持續推動文化保存與創新傳承，讓基隆的宗教與海港文化在日常中延續、發光。
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