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柯夢波丹沙灘派對基隆登場 大武崙沙灘比基尼嗨翻夏日

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
柯夢波丹沙灘派對基隆登場，大武崙沙灘比基尼嗨翻夏日。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹沙灘派對基隆登場，大武崙沙灘比基尼嗨翻夏日。圖／基隆市政府提供

「柯夢波丹沙灘派對」今天在基隆大武崙沙灘熱力開場，融合音樂、美食與在地文化，展現基隆濱海城市的青春與活力，吸引上千人共襄盛舉，不少比基尼辣妹享受夏日陽光與沙灘、熱浪，一直持續到晚上。

活動由民間團隊柯夢波丹策劃，基市府與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處協力協辦，現場民眾一同感受熱情奔放的海洋氣息。

產業發展處長蔡馥嚀指出，今天演出陣容精采，包括人氣男團ARKiS、《原子少年2》出身團體F.F.O、新生代歌手何美與KIRE，以及實力派女聲閻奕格與陳芳語Kimberley接力登台，帶來最火熱的音樂表演。現場DJ陣容同樣強大，由AUQA、Sharon與林貓王三位DJ輪番放送多元風格電音，引爆全場氣氛，讓整個海灘瞬間成為最潮的夏日音樂現場。

副市長邱佩琳表示，柯夢波丹沙灘派對是全台最具風格的夏日海灘活動之一，融合音樂、美食與在地文化，展現基隆濱海城市的青春與活力。今年市集結合「出外人」平台，邀集眾多在地餐飲與異國風味品牌參與，現場還設置海景VIP包廂、沙灘限定酒吧與調酒體驗，活動內容更豐富、更具吸引力，充分展現夏日自由奔放的氛圍。

邱佩琳說，市府期盼透過多元的民間創意與城市場域合作，持續打造具特色的觀光品牌，讓更多人看見基隆濱海風情的獨特魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柯夢波丹沙灘派對基隆登場，大武崙沙灘比基尼嗨翻夏日。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹沙灘派對基隆登場，大武崙沙灘比基尼嗨翻夏日。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹沙灘派對基隆登場，大武崙沙灘比基尼嗨翻夏日。圖／基隆市政府提供
柯夢波丹沙灘派對基隆登場，大武崙沙灘比基尼嗨翻夏日。圖／基隆市政府提供
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音樂 沙灘 比基尼 基隆

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