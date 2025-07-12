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宜蘭冬山風箏節嘉年華登場 卡皮巴拉造型吸睛

中央社／ 宜蘭縣12日電

宜蘭縣冬山鄉風箏節嘉年華於今明2天，在鄉內「三奇美徑」登場，會場展示卡皮巴拉等各式動物造型風箏，還有特技風箏表演，歡迎親子前往欣賞。

冬山鄉公所表示，冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，為了重現早年農村生活的閒適情懷，今明2天選在稻田收割後的「三奇美徑」舉辦風箏節嘉年華。

鄉長林峻輔表示，今年活動以「動物小樂園」主題，展示卡皮巴拉、猩猩、樹懶、老虎、大嘴鳥等動物造型風箏，邀請親子前往欣賞風箏迎風飛揚、繽紛絢爛的天空景色。

目前登場的宜蘭國際童玩藝術節，在舉辦期間的週日都會推出「國家日」活動，明天將邀請來自土耳其的表演團隊，帶來旋轉舞等民俗舞蹈，並與遊客近距離共舞互動、分享土耳其軟糖，現場還展售工藝品。

風箏節 親子 動物

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