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台東鹿野哆啦A夢熱氣球夯！公路塞爆 議員促分流及提供即時資訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台灣國際熱氣球嘉年華活動日前在台東鹿野高台盛大展開，尤其今年主打「哆啦A夢」造型熱氣球，吸引破萬遊客朝聖追球，不過，大量人潮湧入也造成當地嚴重塞車回堵，引來民怨。記者尤聰光／攝影
台灣國際熱氣球嘉年華活動日前在台東鹿野高台盛大展開，尤其今年主打「哆啦A夢」造型熱氣球，吸引破萬遊客朝聖追球，不過，大量人潮湧入也造成當地嚴重塞車回堵，引來民怨。記者尤聰光／攝影

台灣國際熱氣球嘉年華活動日前在台東鹿野高台盛大展開，尤其今年主打「哆啦A夢」造型熱氣球，吸引破萬遊客朝聖追球，不過，大量人潮湧入也造成當地嚴重塞車回堵，引來民怨。有議員議會審查提案時，質疑縣府舉辦多年，就應該早考量到交通問題，提出配套措施，怎會讓今年問題依舊？甚至更嚴重。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，經過研析，人車爆滿的時間點大多集中在五、六、日、周末假日或連假時段，這也導致主要道路易車流回堵，因此，未解決問題，把活動分流舉行，如光雕音樂會辦在周四，近期也思考新方案，希望把更多客群帶進來，並利用多元系列活動及優惠，把人流分散到平常日。

「哆啦A夢」造型熱氣球夯，連連吸引破萬人潮，也導致車流回堵塞車問題，引來遊客抱怨連連，議員黃治維表示，從熱氣球開幕以來，車流回堵問題一直存在，甚至交通接駁車也塞在車陣中，引來遊客抱怨看不到球，甚至到了現場，熱氣球已飛走了，顯然交通才是最大的問題。

他表示，目前網路社群上，大多人來看熱氣球所討論的話題，不是哪顆球特別、可愛，而是討論哪個時段上路最不容易塞車，他建議縣府應該提供更多即時的路況訊息，並隨時滾動更新，畢竟遊客訊息少，又停留在舊資訊時，他就不會想要來，甚至下次不來了。

另議員鄭崗山認為，車輛如何分流才是重點，他舉例接駁公車有他的專用路線，一般民車有民車的路線，熱氣球有熱氣球的專有動線，這樣才不會所有的車輛集中在同一條路線上；如何分流，他建議製作路線DM，或推出新景點讓民眾分散去打卡，把車流打散掉。

交觀處長卜敏正表示，經過研析，人車爆滿的時間點大多集中在五六日周末假日或連假時段，這也導致主要道路易車流回堵，因此，未解決問題，把活動分流舉行，如光雕音樂會辦在周四，近期也思考新方案，希望把更多客群帶進來，並利用多元系列活動及優惠，把人流分散到平常日。

台灣國際熱氣球嘉年華活動日前在台東鹿野高台盛大展開，尤其今年主打「哆啦A夢」造型熱氣球，吸引破萬遊客朝聖追球，不過，大量人潮湧入也造成當地嚴重塞車回堵，引來民怨。記者尤聰光／攝影
台灣國際熱氣球嘉年華活動日前在台東鹿野高台盛大展開，尤其今年主打「哆啦A夢」造型熱氣球，吸引破萬遊客朝聖追球，不過，大量人潮湧入也造成當地嚴重塞車回堵，引來民怨。記者尤聰光／攝影

音樂會 熱氣球嘉年華 塞車 哆啦A夢 台東

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