臉書留言涉恐嚇吉安鄉長 基隆男子10萬交保

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414（去去死一死）滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅報案。警方查獲基隆66歲許姓網友涉案，坦言一時衝動，依恐嚇等罪嫌送辦，檢方訊後10萬元交保。

游淑貞為國民黨籍，參選下屆縣長呼聲濃，上月28日在臉書貼文，說明推動「新型黃白棋盤斑馬線」試辦方案，提升交通安全，但許姓網友留言「共匪77414滅絕全家族」，游擔心安全受威脅，不願姑息恐嚇暴力，本月6日報警。

花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，追查留言帳號並比對網路資料，發現基隆市66歲許姓男子涉嫌重大，9日北上將他帶回偵辦，警詢後依恐嚇、妨害名譽及煽惑他人犯罪罪嫌移送地檢署，檢方前晚諭令10萬元交保。

據了解，許男政治傾向親綠，因和朋友喝酒聊天時，臉書跳出游淑貞的訊息，他一時衝動打上77414等字，沒想到為自己惹來官司。

游淑貞說，自己在臉書貼的只是鄉內建設，不知道對方是什麼背景，基於什麼動機恐嚇，且有其他網友留言提醒涉及恐嚇要對方收回，對方仍不理睬，留言「77414」意思是「去去死一死」，更讓她害怕的是「滅絕全家族」，她家都是老弱婦孺，會為家人擔心，因此才報案。

花蓮 臉書 恐嚇 吉安

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