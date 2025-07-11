台灣葉鼻蝠繁殖期 劉銘傳隧道即起封閉

基隆市定古蹟劉銘傳隧道有約20隻「台灣葉鼻蝠」棲息，近期進入繁殖期，文化觀光局昨宣布即日起暫停自由參觀及預約導覽服務，封閉期間請民眾勿擅自進入隧道區域，以免干擾育雛。

劉銘傳隧道是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建之鐵路隧道，南口上方題字「曠宇天開」，十多年前因風化、內部坍方封閉，市府整修及意象形塑後重新開放。隧道上方有20多隻台灣葉鼻蝠，是台灣特有亞種蝙蝠，生態相當穩定，也成為觀光賣點，不少雙北遊客來參觀。

不只蝙蝠，隧道內及周邊獅球嶺步道擁有豐富的生物多樣性，包括兩棲類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲與無脊椎動物等，每年5月至9月是蝙蝠、爬蟲類等野生動物的繁殖期及育幼期。以往年經驗，隧道最快9月開放。

文化觀光局去年爭取中央經費辦理「獅球嶺砲台周邊步道串連改善觀光計畫工程」，目前正加緊施工作業，希望打造優質的觀光場景，待施工作業完成後，會視野生動物族群狀況調整是否可恢復自由參觀及預約導覽服務，同時維持「靜音、限量、人流控管」等措施。

封閉期間，文化觀光局將邀相關團體做整體評估及監測，並與地方溝通，未來開放後，讓更多民眾來到劉銘傳隧道及獅球嶺步道觀光廊帶，不只欣賞美麗的風景，更能感受到生態的魅力。