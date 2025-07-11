漢光41號演習不忘救災 花防部兵力投入台東大武

颱風丹娜絲影響，台東地區經過連日豪雨傳出災情，台東作戰分區在漢光41號演習期間，秉持訓練不忘救災精神，在不影響演練目標前提下，迅速調配兵力支援地方災後復原工作。

其中，大武鄉尚武村因受災嚴重，由陸軍台東地區指揮部派遣官兵協助清除淤泥與環境整理，展現軍民一心、共度難關精神。

陸軍花東防衛指揮部台東作戰分區指揮官孫進德少將指出，部隊在全力執行演訓任務之餘，調派人力投入災區，與地方政府攜手合作，協助居民早日恢復正常生活，此舉不僅體現國軍「疾民所疾、苦民所苦」的堅強信念，更是落實軍民團結的具體展現。

陸軍台東地區指揮部為第二作戰區肩負東部地區戰備重任，平時負責作戰分區應變制變、反恐應援、災防任務及確保空軍志航基地、豐年機場等重要目標防護安全；戰時擔任作戰分區的地面防衛任務。自7月9日起執行漢光演習，同時因應地方災後復原需求，持續派遣兵力協助災區整理。