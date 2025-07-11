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「因為想跑啊！」癌後裝義肢 60歲的她再戰太平洋縱谷馬拉松

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
楊桂鳳因疾病左腿截肢，門諾醫院義肢矯具中心幫她圓夢，設計專屬運動型義肢，讓她去年順利完成太平洋縱谷馬拉松。圖／門諾醫院提供
楊桂鳳因疾病左腿截肢，門諾醫院義肢矯具中心幫她圓夢，設計專屬運動型義肢，讓她去年順利完成太平洋縱谷馬拉松。圖／門諾醫院提供

「因為想跑啊！」花蓮60歲的楊桂鳳左小腿因病截肢，仍無法打消她對跑步的熱愛，去年術後首度報名太平洋縱谷馬拉松迷你馬，順利完賽還獲頒「勇士獎」，今年賽事今天開始報名，她也將再度站上跑道。

楊桂鳳跑步10幾年，以快樂健康跑步為宗旨，6年前，因罹癌必須截肢，她很擔心無法再跑，花蓮門諾醫院醫師向她保證「一定完成妳的心願」，她才下定決心動手術，截肢後裝上門諾醫院義肢矯具中心設計的專屬運動型義肢，積極復健。

太平洋縱谷馬拉松是花蓮一年一度路跑盛事，楊桂鳳術後首度報名，去年在家人陪同下完成5公里的迷你馬。賽事創辦人縣議員魏嘉賢得知後非常感動，讚許她的精神鼓舞了無數人，也讓賽事更有意義，頒給「勇士獎」。

今年的太平洋縱谷馬拉賽於今天下午3時開放報名，有慢跑習慣、定居花蓮的藝人竇智孔受邀為賽事代言，楊桂鳳也成為另一位最佳代言人。楊桂鳳笑說，手術後停了很久沒有跑，去年太縱馬是她術後第一次回到跑道，跑完5公里，截肢的左腳一點事都沒有，反而右腳因為太久沒跑，覺得又痠又痛。

楊桂鳳說，主辦單位一直鼓勵她，也讓她更有勇氣回到賽場，這次還是報名5公里，未來希望逐漸恢復到手術前可以一口氣跑10公里。

花蓮市長魏嘉彥說，花蓮自去年地震以來，觀光產業一直在苦撐，正逐步走出陰霾，盼透過馬拉松賽事邀更多民眾來到花蓮。而楊桂鳳的毅力也代表花蓮人堅韌的精神。

太平洋縱谷馬拉松每年吸引逾6000人參賽，賽事品質受到好評，今年將於11月22日舉辦，分成21公里半馬組、10公里小馬組及5公里迷你馬，半馬組與小馬組總排前5名頒發獎金，總獎金10萬元，還有數十家旅宿、觀光業者祭出優惠，今天起報名，前3000名可獲早鳥禮運動健身包。

花蓮太平洋縱谷馬拉松將於11月22日登場，今天下午3時開放報名。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松將於11月22日登場，今天下午3時開放報名。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松將於11月22日登場，縣內觀光、旅宿業者祭好康。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松將於11月22日登場，縣內觀光、旅宿業者祭好康。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松將於11月22日登場，藝人竇智孔（左二）、截肢跑者楊桂鳳（右二）為活動代言，市長魏嘉彥（右）、活動創辦人縣議員魏嘉賢（左）邀請民眾報名，體驗花蓮美好。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松將於11月22日登場，藝人竇智孔（左二）、截肢跑者楊桂鳳（右二）為活動代言，市長魏嘉彥（右）、活動創辦人縣議員魏嘉賢（左）邀請民眾報名，體驗花蓮美好。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松今天起報名，前3000名可獲得早鳥禮運動健身包。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松今天起報名，前3000名可獲得早鳥禮運動健身包。記者王燕華／攝影

馬拉松 運動 花蓮 義肢 截肢

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