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立委陳瑩、莊瑞雄推動鹿野龍高步道 打造台東觀光新亮點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立委陳瑩莊瑞雄近日前往臺東縣鹿野鄉龍安段，實地會勘「鹿野龍高步道設施工程」，與臺東鹿野鄉長李維順、鹿野鄉代表會主席陳韋吉、鹿野鄉龍田村長蔡登源、觀光署花東縱谷國家風景區管理處（縱管處）、臺東縣政府、及在地居民，審視設計成果路線規劃，加速推動工程進入設計發包階段，致力打造融合當地文化、高台景觀與低碳生態的臺東觀光新地標。

「鹿野龍高步道設施工程」總預算新臺幣3,765萬元，計畫興建約700公尺景觀步道，串聯龍田村至永安村（高台地區），沿線設置眺望平台、導引標示、環境解說牌及竹構休憩座椅，融入鹿野竹產業與在地文化特色。工程預計總工期約1年半，目前正辦理土地撥用與細部設計後續程序，即將進入正式發包階段。

會勘過程中，陳瑩指出，步道鋪面可能因潮濕而滋生青苔，為確保遊客通行安全，應採防滑設計；沿線的休憩空間與安全設施也應有完善規劃。莊瑞雄則建議，步道平台應擴大設置，提升遊客的舒適體驗。鹿野鄉長李維順與村長蔡登原也提議，在步道沿線設置廁所，以提高整體便利性。這些建議，縱管處表示將一併納入後續規劃考量。

本案於前立委劉櫂豪任內曾關心並參與會勘，後由陳瑩接續領銜，攜手莊瑞雄積極爭取中央經費，督促縱管處優化設計，廣納地方意見，調整步道線型以避開農地、強化排水設施，並融入無障礙與夜間照明規劃，確保兼顧居民需求與旅客體驗。

陳瑩表示：「鹿野的美，值得細細品味；這條步道，不僅是景觀之路，更是串聯文化自然與在地產業的永續之橋。我們要讓每一步都留住遊客的心，帶動地方共榮。」她強調，會勘過程中已充分納入居民對安全、排水及耕作影響的意見，縱管處也承諾評估增設無障礙設施與夜間照明，讓步道兼具觀光吸引力與日常便利性，展現務實與前瞻的規劃視野。

莊瑞雄也提到：「鹿野龍高步道將成為地方的驕傲，串聯龍田鐵道文化園區與永安高台景觀，遠眺鹿野溪谷與稻田山景，具備成為中臺東慢遊地標的潛力。我們會全程監督工程進度與品質，確保如期實現願景。」

據縱管處簡報，步道已完成路線可行性檢討與設計草圖，並於2024年6月召開地方說明會，獲得居民正面回饋。後續將依設計進度啟動工程發包，並持續與地方保持溝通，確保工程如質如期推進。

陳瑩最後強調：「這條步道是鹿野的未來，也是臺東的驕傲。我們將以人為本、以地為根，推動更多永續觀光建設，讓臺東成為旅人心中念念不忘的家鄉。」她與莊瑞雄共同承諾，將持續攜手地方，打造兼具文化深度與生態魅力的旅遊新亮點，讓臺東的美名遠揚。

陳瑩 觀光 莊瑞雄

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