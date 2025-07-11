前處長張淵翔起訴 基市府：個資濫用絕不寬貸啟動相關改革

基隆地檢署偵辦死亡連署案今天偵結，依違反個人資料保護法、偽造文書等罪嫌起訴基隆市政府民政處前處長長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人。市府發表聲明，尊重司法，面對個資疑遭濫用絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革。

市府表示，張淵翔等人疑似濫用戶政系統遭起訴，尊重司法調查結果，市府秉持依法行政為最高指導原則，面對個資疑遭濫用的情況，絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革；相關涉案人員均已離職。

市府說，民政處、政風處等也已完成跨局處檢討，並研議在戶政系統增設「查詢原因欄」，強化權限控管與稽核機制。此外，市府亦已啟動內部制度調整與教育訓練，未來將嚴格把關查詢與使用相關系統的流程，全面強化個資保護與行政中立。