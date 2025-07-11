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海岸線要插14部風力發電機？ 宜蘭藍綠白立場一致全反對
民間風電公司「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，國民黨縣黨部今天表示堅決反對，呼籲民眾也上網說不，綠黨部主委邱嘉進、白黨部主委陳琬惠也都發聲，3黨均已表達不贊同意見。業者表示，將舉辦說明會聽取在地民眾的意見
宜風電力在宜蘭海岸線籌設風力發電廠的計畫，公告在環境部「環評開發案論壇」，14座風機位置從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里，蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區位於風機群的中段位置，代理縣長林茂盛昨天已發聲與民眾站在一起，堅決反對。
國民黨縣議會黨團今天指出，這項計畫要在7公里海岸線每500公尺設置一部風機，開發地點緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區及52甲濕地，對於國家級重要濕地造成破壞，更衝擊生物多樣性，黨團強烈反對，呼籲環境部正視民意，落實「沒有地方共識就禁止開發的原則」，鄉親也可上環評開發案論壇表達反對意見。
不只藍營，邱嘉進、陳琬惠也都透過臉書表達立場。邱嘉進昨天說，蘇澳漁民擔憂風場開發將破壞原有漁場，嚴重影響漁民的生計並阻礙航道，還擔心破壞候鳥棲息環境，影響生態系統的平衡與永續發。
陳琬惠今天指出，推動能源轉型不應該犧牲地方居民的生活品質與生態保護滿，沿海插風機不僅破壞宜蘭美麗的海岸景觀，且將帶來持續的低頻噪音，影響居住品質，設置地點還鄰近水鳥保護區，對生態造成的影響不可小覷，宜蘭本來就有豐富的地熱資源，尤其在利澤與蘇澳，實在沒必要設置這些「風車森林」。
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