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台灣葉鼻蝠進繁殖期 基隆市定古蹟劉銘傳隧道暫停參觀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台灣葉鼻蝠進繁殖期，基隆市定古蹟劉銘傳隧道暫停參觀。本報資料照片
台灣葉鼻蝠進繁殖期，基隆市定古蹟劉銘傳隧道暫停參觀。本報資料照片

基隆市定古蹟劉銘傳隧道有約20隻「台灣葉鼻蝠」棲息，近日進入繁殖期，文化觀光局今天宣布，即日起暫停自由參觀及預約導覽服務，因為隧道內蝙蝠、爬蟲類等野生動物的繁殖期及育幼期，封閉期間請民眾勿擅自進入隧道區域。

文化觀光局自開放劉銘傳隧道至今，發現隧道內及周邊獅球嶺步道擁有豐富的生物多樣性，包括兩棲類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲與無脊椎動物等。這2年觀察發現，每年5月至9月是隧道內蝙蝠、爬蟲類等野生動物的繁殖期及育幼期。

文化觀光局邀請產發處、動保所、仁愛及安樂區公所會勘劉銘傳隧道及舉辦跨局處溝通會議，討論調查統整附近的生態環境，做未來整體生態廊道及觀光廊帶的開放準備。

文化觀光局去年爭取中央經費辦理「獅球嶺砲台周邊步道串聯改善觀光計畫工程」，目前正加緊施工作業，希望打造優質的觀光場景，為兼顧文化景點永續經營與生態保育，即日起將暫停自由參觀及預約導覽服務。待施工作業完成後，會視野生動物族群狀況調整是否可恢復自由參觀及預約導覽服務，同時維持「靜音、限量、人流控管」等措施。

封閉期間請勿擅自進入隧道區域，勿於隧道周邊喧嘩、投光或攜帶寵物進入生態敏感區，如發現受傷或異常野生動物，請通報基隆市動保所協助救援與處理。

封閉期間，文化觀光局將邀請相關團體做整體評估及相關監測，並與地方溝通，未來開放後，讓更多民眾來到劉銘傳隧道及獅球嶺步道觀光廊帶，不只欣賞美麗的風景，更能感受到生態基隆的魅力。

觀光局 基隆 動物

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