台東正氣路觀光夜市今通車啟用 民眾開心「不用繞路了」

為推動提升台東市正氣路「觀光夜市」的道路工程規畫，縣府向中央爭取經850萬元經費封路整修，歷經2個月的時間，今天開放通車，民眾開心「不用繞路了」、「很舒適不顛簸」。縣府表示，觀光夜市將啟動復攤試營運作業。

縣府財經處指出，此次工程主要針對正氣路段及正氣路311巷進行整體環境優化，包含排水與汙水系統改善、水電設施更新、路面整修與鋪面調整等，日前已會同觀光夜市促進會完成驗收，協會亦將啟動復攤試營運作業，敬請拭目以待。

今天上午8點縣府將封路的正氣路觀光夜市重新開放，嶄新的道路不再凹凸不平，號誌標線也非常清楚，許多民眾等待開放的一刻，體驗新道路的舒適。洪姓市民說，「連人孔蓋都鋪平，摩托車騎過去不會跳動，也安全不少」。

台東市正氣路上攤位全長近300公尺，因鄰近市中心，每年吸引人潮聚集，是遊客逛街場所之一，縣府於2010年成立觀光夜市，每周四、五、六下午5點封街營運至晚上12點，並逐漸成為夜間知名觀光勝地。