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繪聲繪影40年「基隆鬼廟」淨因寺8月拆 居民：別再來探險了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」淨因禪8月開拆，已架帆布防護。圖／基隆市政府提供
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」淨因禪8月開拆，已架帆布防護。圖／基隆市政府提供

基隆市虎仔山地標下方的「淨因寺」荒廢40多年，被外界形容「基隆鬼廟」，繪聲繪影，也常有人來探險。基隆市政府今天表示，已重新完成違建查報、認定，自8月起正式開拆，已架帆布防護。

市府都發處表示，基隆地標下方的淨因寺荒廢數十年，造成周遭環境雜亂，在地民眾多年來期盼盡速拆除，該寺廟建築雖於104年認定為「既存違建」，但行政處分已逾5年裁處時效，基隆市政府都市發展處重新完成違建查報、認定、通知補辦、限期拆除及核定拆除等程序。

為利拆除工程順利，都市發展處4月召開施工說明會與在地居民溝通拆除期間居民配合及注意事項，另因淨因寺位處山坡地，地勢因高差較大造成施工動線空間狹小，與既有住家緩衝空間有限，使得施工機具操作具一定難度，目前現場已架設帆布防護，並張貼告示提醒居民注意。

另外，拆除工程產生的磚石等營建廢棄物，因山坡地等基地條件關係，將經山城廣場空地轉運至部分太平國小操場暫置並進行分類後，再由砂石車載運至新北市八里臺北港。暫置區必要之水土保持審查、施工圍籬、空汙費及廢棄物處理流向等均依法辦理，砂石車之通行亦將向交通處申請通行路權。

至於施工期間非屬暫置範圍之太平國小操場，仍開放供市民休閒使用，現場會規劃路徑，提醒市民注意動線。因量體過大及施工路徑狹小，工程約半年可拆除清運完成，市府會責成施工廠商注意安全並將施工造成周邊居民之影響程度降至最小，期盼拆除後提升太平山城環境景觀。

居民說，拖了好幾十年，「終於可以罷脫鬼屋標籤」，讓附近恢復平靜，請民眾不要再來這裡看鬼屋了。

繪聲繪影40年「基隆鬼廟」淨因禪8月開拆，已架帆布防護。圖／基隆市政府提供
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」淨因禪8月開拆，已架帆布防護。圖／基隆市政府提供
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」淨因禪8月開拆，已架帆布防護。本報資料照片
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」淨因禪8月開拆，已架帆布防護。本報資料照片

違建 基隆

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