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台東離島半顆高麗菜200元 議員促請縣府穩定物價

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
蘭嶼在地居民、議員董昌華（左）在會審查議案時表示，蘭嶼半顆高麗菜平均200元，是本島的好幾倍。圖／翻攝自台東縣議會網站
蘭嶼在地居民、議員董昌華（左）在會審查議案時表示，蘭嶼半顆高麗菜平均200元，是本島的好幾倍。圖／翻攝自台東縣議會網站

近年國內民生物價不斷攀升，連帶台東蘭嶼綠島因運輸成本物價跟著翻倍，有多名議員在議會審查議案時表達關切，認為政府每年都補助航運，減輕業者負擔，離島物價相對應和本島一致，建議縣府應深入了解事實現況，勿讓島上居民在被扒一成皮。

農業處長許家豪表示，縣府交觀處每年都會從離島建設基金的一筆經費來補助航運的費用，以穩定物價，並由鄉公所都會進行招標；至於是否有業者哄抬價格，縣府相關單位會結合公所進行稽查，確保與台東物價一致。

因離島的土地有限，冬天有東北季風，夏天有颱風侵擾，農作物生長不易，許多物資仰賴從本島進貨，成本較高，為了穩定物價，從2003年起由離島基金補助蘭嶼鄉農會跟海洋觀光超市爭取營運機會，透過補貼運費的方式穩定價格。

不過，近幾年蘭嶼和綠島物價卻未和本島一致，反而愈來愈貴，不僅島上居民買不下手，遊客也嫌貴。今天議會第20屆第15次臨時會審查議案，議員林參天及董昌華對於離島物價上漲表達關心，並建議縣府設法穩定。

議員林參天表示，離島物價平均都為本島的1倍，主要就是貴在運輸費用，尤其遇到蔬果因天然災害漲價時，蘭嶼及綠島的蔬果價格就會更貴，島上居民根本買不下手；縣府要多給蘭嶼及綠島居民有感的生活，讓痛苦指數降低，快樂指數提升。

他說，希望藉由縣府的資源來平定不斷漲的物價，他建議可以動用「離島基金」或「花東基金」，來補助業者的運輸費用，這樣自然可以降低物價漲幅的成本，解決最基本的民生需求。

議員董昌華指出，蘭嶼蔬果物價過高的問題已存在多年，買半顆高麗菜就要200多元，這對於超過6成無收入的蘭嶼人來說，還要買比本島更貴的東西，其實是很不公平；雖然公所都有200萬元招標，但業者以最低60多萬元得標，其實對物價沒有抑制的功能。

他建議縣府應跟中央單位爭取更多的經費補助，希望農業處能與航港局協調降低相關貨物運輸規費，穩定物價，另外農業處也要多加派員查察當地農產品價格，了解真實現況，避免店家抬價發生，如此才能真正照顧到鄉民。

議員林參天建議縣府可以動用「離島基金」或「花東基金」的資源來平定不斷上漲的物價，解決離島最基本的民生需求。圖／翻攝自台東縣議會網站
議員林參天建議縣府可以動用「離島基金」或「花東基金」的資源來平定不斷上漲的物價，解決離島最基本的民生需求。圖／翻攝自台東縣議會網站
台東蘭嶼及綠島民生物資，大多仰賴船舶運輸。記者尤聰光／攝影
台東蘭嶼及綠島民生物資，大多仰賴船舶運輸。記者尤聰光／攝影
台東蘭嶼及綠島民生物資，大多仰賴船舶運輸。記者尤聰光／攝影
台東蘭嶼及綠島民生物資，大多仰賴船舶運輸。記者尤聰光／攝影

議員 蘭嶼 綠島

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