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基捷高架段細設決標 力拚2033年完工

聯合報／ 記者葉德正游明煌／連線報導
基隆捷運SB19站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
基隆捷運SB19站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

基隆捷運將串連北北基生活圈，基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，新北、基隆為確保基捷如期在2033年完工，趕在工程經費核定前，採細部設計案先行，以縮短時程，高架段細設9日決標。基隆市長謝國樑說，這是基隆捷運計畫重要一步，展現區域合作成果。

今年5月6日，新北市長侯友宜到基隆與謝國樑開基隆捷運研商會議，雙方會後發表共同聲明，為不影響通車期程，基隆捷運發包策略將優先推動全線高架段（汐止保長坑SB16－基隆八堵SB22）細部設計及全線機電系統等要徑工程，後續再與中央協商調整計畫總經費，以便適度反映營建市場情況。

謝國樑昨表示，基隆捷運高架段細部設計案決標，為基隆捷運邁開關鍵一步。基隆捷運與新北捷運汐東線台北捷運民汐線同屬相同的車輛機電系統，未來基隆市民可一車到底抵達北市南港，也能行經北市內湖、民生社區及大稻埕等大台北重要生活圈與商圈，提升通勤效率與生活品質。

新北捷運局長李政安指出，基捷基本設計已在去年底完成，依規定將基本設計工程經費審議提送中央，今年6月5日交通部回覆審查意見後，興建團隊立刻修正，6月16日第3次提送交通部審查。基隆捷運工程須待工程會核定後才能辦理招標，盼中央盡速完成核定，以利基隆捷運如期在2033年完工。

李政安說明，基北共識除細設先行外，土建設計須參考機電系統參數，因此工程經費核定後，首要之務將展開機電系統議價及開工，優先辦理「機電後擴」議價，確保機電系統一致性，達成一車到底目標。

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