基捷高架段細設決標 力拚2033年完工

基隆捷運將串連北北基生活圈，基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，新北、基隆為確保基捷如期在2033年完工，趕在工程經費核定前，採細部設計案先行，以縮短時程，高架段細設9日決標。基隆市長謝國樑說，這是基隆捷運計畫重要一步，展現區域合作成果。

今年5月6日，新北市長侯友宜到基隆與謝國樑開基隆捷運研商會議，雙方會後發表共同聲明，為不影響通車期程，基隆捷運發包策略將優先推動全線高架段（汐止保長坑SB16－基隆八堵SB22）細部設計及全線機電系統等要徑工程，後續再與中央協商調整計畫總經費，以便適度反映營建市場情況。

謝國樑昨表示，基隆捷運高架段細部設計案決標，為基隆捷運邁開關鍵一步。基隆捷運與新北捷運汐東線、台北捷運民汐線同屬相同的車輛機電系統，未來基隆市民可一車到底抵達北市南港，也能行經北市內湖、民生社區及大稻埕等大台北重要生活圈與商圈，提升通勤效率與生活品質。

新北捷運局長李政安指出，基捷基本設計已在去年底完成，依規定將基本設計工程經費審議提送中央，今年6月5日交通部回覆審查意見後，興建團隊立刻修正，6月16日第3次提送交通部審查。基隆捷運工程須待工程會核定後才能辦理招標，盼中央盡速完成核定，以利基隆捷運如期在2033年完工。

李政安說明，基北共識除細設先行外，土建設計須參考機電系統參數，因此工程經費核定後，首要之務將展開機電系統議價及開工，優先辦理「機電後擴」議價，確保機電系統一致性，達成一車到底目標。