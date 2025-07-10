基隆遭爆沒電子支付取消公有攤商資格？市府：是趨勢但不強迫

基隆市公有市場去年起陸續推動使用電子支付消費，市府在續約時請攤商配合簽署意願書，多數都會配合，但有攤商抱怨使用率不高，市府卻在意願書寫著「未完成裝設取消承租權」，形同強迫不合理。市府表示，未來會修正意願書文字，電子支付是趨勢，採鼓勵不強迫。

日前有基隆公有市場攤商在網路爆料貼出一張市府提供的簽約的意願書，要求立書人在承租攤位生效日起60個工作天內裝設電子支付（不限街口支付、台灣Pay、LinePay、悠遊卡、一卡通等相關設備）；倘未於上述時間完成裝設，將無條件取消公有市場攤位承租權。

市府產發處長蔡馥嚀表示，行動支付可以讓消費者多一種支付選擇，是潮流所趨，市府加強推動，續約或者新約時時將意願書附在裡面，但並非強迫，未來會修正意願書的文字更為圓融一些，多鼓勵攤商申請裝設，市府會全力協助，多數攤商也都認同，使用電子支付會逐漸增加。

有攤商說，傳統公有市場買青菜、水果、豬肉多，常常是老人家，不太會電子支付，有時一個月沒有多少人用，還要2%手續費，不太划算才會影響申裝意願，傳統市場長輩多還是習慣用現金，有時只有幾十元，或1、200元。

市府產發處表示，現在很多超商使用電子支付很普遍，長者也都會使用，鼓勵家人多協助長者申請，目前公有攤商的電子支付申設仍以鼓勵為主，有意願續約、新加入攤商都會協助申請。申請並不需要付費，市府對所有支付也都沒有限制，只要提出需求就會給予協助。