史努比碰上黃色小鴨 暖爸霍夫曼難忘台灣人情味

史努比問世75年，以「黃色小鴨」創作聞名的荷蘭藝術家霍夫曼，受邀為紀念展創作，讓史努比與黃色小鴨「夢幻聯動」；再次訪台的他，今天還分享難忘台灣警察人情味。

霍夫曼（Florentijn Hofman）今天出席「花生漫畫75週年特展」記者會，他此次為展覽創作2件作品，1件是史努比騎在黃色小鴨上的裝置，1件作品則結合黃色小鴨的身體與史努比的臉孔。

霍夫曼提到，「黃色小鴨」首度亮相於2007年，2009年前往日本大阪展出時，有1名60幾歲的日本商人想買下足有10公尺高的黃色小鴨，他問那名商人為什麼想買，對方回答「想坐在上面」，「我永遠不會忘記那個畫面。」

這段記憶也成為霍夫曼此次創作靈感，史努比乘坐黃色小鴨的裝置，在展場格外吸睛。能夠將黃色小鴨結合史努比，也讓霍夫曼直呼「榮幸」；他說，從小就非常喜歡史努比與它的朋友們，希望大眾也能保持年輕的心，以開放的心迎接冒險，「像是坐在黃色小鴨上面，史努比做到了，我們也可以。」

「花生漫畫75週年特展」由Blue Dragon Art蔚龍藝術策展製作，總策展人王玉齡重新爬梳「花生漫畫」的點滴，並邀請橫跨三大洲的21名國際藝術家，詮釋心中的「花生漫畫」角色，以及24個時尚品牌為史努比量身打造服飾。

霍夫曼非首次來台，8年前他更駕車帶家人環台1個月，當他們行駛到宜蘭時，發現遺落一些行李在台東民宿，後來竟然是由警方將物品送到宜蘭落腳處，讓他大感暖心說「台灣警察真好」。

王玉齡向中央社記者表示，霍夫曼可說是「暖爸」，除帶家人訪台遊玩，日前霍夫曼與宜蘭童玩節合作，本預計揭幕當天要出席，因碰上霍夫曼兒子要月考，主張「家人第一」的他便延期訪台，昨天才結束宜蘭行程。