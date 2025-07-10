基隆浪曲嘉年華27日加碼360秒高空煙火秀 卡司直逼跨年等級
2025基隆浪曲嘉年華7月26、27日於八斗子漁港碧砂泊區登場，市府今天宣布，27日晚間將加碼施放長達360秒的大型高空煙火秀，煙火施放高度全面升級，點亮八斗子港灣夜空，打造震撼視覺饗宴。
謝國樑表示，去年首屆舉辦吸引上萬名民眾參與，今年邁入第二年，規模與內容全面升級，卡司直逼跨年等級，曲風橫跨流行、搖滾、嘻哈與抒情。兩日安排「雙壓軸」藝人陣容，邀請丁噹、告五人、高爾宣OSN、麋先生 MIXER、串流小天后陳華、靈魂歌姬家家、南韓女團出身ELKIE莊錠欣、演歌雙棲的李玉璽、唱作才女梁心頤Lara與嘻哈新秀PIZZALI接力演出。
活動串連「2025愛嶼搖滾校際音樂大賽」，邀請冠亞軍團體單先生&Varsam與無極西瓜刀站上主舞台，共12組表演，展現港都音樂的多元魅力。
產發處長蔡馥嚀說，除音樂演出外，推出「五大景點集章活動」，串連基隆火車站南站、海洋科技博物館、基隆恐龍AR生態園區、和平島地質公園與會場八斗子漁港碧砂泊區，完成所有集章可兌換限量野餐墊，還有機會參加藝人合影抽獎。
主辦單位也安排免費接駁公車，方便民眾往返參與，建議民眾可提早抵達基隆，白天走訪特色景點、感受山海風光，傍晚回到會場聽演唱會、逛市集、賞煙火，更多資訊請見「潮嚮・山海基隆」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/ilovekeelung/
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