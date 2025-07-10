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走進森海慢活蘇澳小鎮 30特色店家串聯數位集點換好禮

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟串聯在地特色店家，鼓勵民眾7、8月到蘇澳參與多樣化的旅遊體驗。圖／博旅天下提供
「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟串聯在地特色店家，鼓勵民眾7、8月到蘇澳參與多樣化的旅遊體驗。圖／博旅天下提供

宜蘭縣蘇澳鎮是國內漁業重鎮，不只漁港文化，也有山海等自然魅力，在地產業攜手打造「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟，串聯30家特色店家，透過數位點數機制，在合作店家消費就可累積跨店折抵或換好禮。

30個店家涵蓋咖啡館、冰店、甜品店、手作、雜貨、運動用品、旅宿等，各有特色，由中華民國全國中小企業總會與博旅天下國際整合行銷公司輔導，結合商務平台的數位點數系統，以「健康慢活」為主軸，發展融合山海自然、森林療癒與社區小旅行的體驗。

聯盟表示，暑假蘇澳活動一波接一波，蘇澳潑水節12日登場，另外還有別開生面的「夜觀陸蟹生態體驗」，9月底前每周六晚上在蘇澳大坑罟海邊，有專業人員帶領民眾觀察海岸高潮線與海岸林的陸續生態，是適合親子共遊的自然環境教育行程。

8月2日還有蘇澳海洋嘉年華盛大登場，有海洋體驗、市集活動與音樂表演，正邀請民眾組隊報名參加，也能透過集點換好禮，邀請民眾暑假期間到蘇澳一遊，用行動支持在地產業。活動訊息可參考臉書粉絲頁「Travel in Su'ao 山海蘇澳新活力」。

「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟串聯在地特色店家，鼓勵民眾7、8月到蘇澳參與多樣化的旅遊體驗。圖／博旅天下提供
「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟串聯在地特色店家，鼓勵民眾7、8月到蘇澳參與多樣化的旅遊體驗。圖／博旅天下提供
「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟串聯在地特色店家，鼓勵民眾7、8月到蘇澳參與多樣化的旅遊體驗。圖／博旅天下提供
「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟串聯在地特色店家，鼓勵民眾7、8月到蘇澳參與多樣化的旅遊體驗。圖／博旅天下提供

蘇澳 咖啡館

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