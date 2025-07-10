走進森海慢活蘇澳小鎮 30特色店家串聯數位集點換好禮

宜蘭縣蘇澳鎮是國內漁業重鎮，不只漁港文化，也有山海等自然魅力，在地產業攜手打造「森海慢活．蘇澳健康生活圈」聯盟，串聯30家特色店家，透過數位點數機制，在合作店家消費就可累積跨店折抵或換好禮。

30個店家涵蓋咖啡館、冰店、甜品店、手作、雜貨、運動用品、旅宿等，各有特色，由中華民國全國中小企業總會與博旅天下國際整合行銷公司輔導，結合商務平台的數位點數系統，以「健康慢活」為主軸，發展融合山海自然、森林療癒與社區小旅行的體驗。

聯盟表示，暑假蘇澳活動一波接一波，蘇澳潑水節12日登場，另外還有別開生面的「夜觀陸蟹生態體驗」，9月底前每周六晚上在蘇澳大坑罟海邊，有專業人員帶領民眾觀察海岸高潮線與海岸林的陸續生態，是適合親子共遊的自然環境教育行程。