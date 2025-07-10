跟縣民站在一起！風電廠計畫進駐沿海插14根機組引反彈 宜蘭縣府表態

民間風電公司「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，引發地方反彈。縣府今天表態，代理縣長林茂盛說，此案還沒有到縣府，若送案將跟縣民站在一起反對。

宜風電力在宜蘭海岸線籌設風力發電廠的計畫，公告在環境部「環評開發案論壇」，14座風機位置從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里，蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區位於風機群的中段位置，業者解釋尚未定案。

冬山鄉縣議員謝燦輝、國民黨立委吳宗憲昨天都表達反對，民進黨縣黨部主委邱嘉進今天也在臉書發文堅決反對，他說，蘇澳漁民擔憂風場開發將破壞原有漁場，嚴重影響漁民的生計並阻礙航道，還擔心破壞候鳥棲息環境，影響生態系統的平衡與永續發展，他們不是反對再生能源，要的是真正的安全與永續，要求退回這項計畫。

縣府今天傍晚表態，代理縣長林茂盛表示，最近傳出某公司有意在宜蘭海岸推動「宜風陸域風力發電計畫」，目前該案還沒有到縣府，如果到縣府將會嚴格把關，跟縣民站在一起，反對設置風力電廠，共同守護宜蘭好山好水，以及美麗的海岸線。