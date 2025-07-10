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基隆垃圾車換新妝 充滿濃濃藍色海洋風

中央社／ 基隆10日電

基隆市環保局目前有80輛外觀黃色的垃圾車，即日起將逐步彩繪換新裝，改為具海洋意象的藍色外觀，原有「少女的祈禱」、「給愛麗絲」音樂也將合而為一，推出新改編鋼琴組曲。

基隆市環保局今天於仁愛區清潔隊，舉辦「海洋與音符的相遇」發布會，並在副市長邱佩琳主持下，展示垃圾車的新外觀，宣告垃圾車的外觀與隨車音樂全面換新妝及升級。

邱佩琳指出，垃圾車彩繪換新妝計畫源自112年10月「基隆i-Voting」公共參與平台，經市府徵詢民眾意見是否加入海洋特色設計，最終獲得多數市民支持；環保局據此結合在地特色，設計新一代垃圾車外觀與音樂系統，落實共創理念，展現環保與美感。

環保局表示，這次垃圾車彩繪換新妝以海洋為主題，融入基隆市魚「黑鯛」與在地常見魚種「鎖管」、「煙仔虎」圖案，搭配流動海浪與悠游魚群線條，呈現清新、動感風格。車體並加裝反光材質，在提升辨識度的同時，也兼顧夜間行車安全與視覺美感。

此外，在基隆視障鋼琴家許哲誠重新詮釋下，原有「少女的祈禱」、「給愛麗絲」音樂也將合而為一，推出新改編的鋼琴組曲，聲音更為柔和及親民。

環保局長馬仲豪說，環保局目前有80輛垃圾車，除3輛已換新外觀外，剩餘的垃圾車扣除淘汰車輛，其餘將逐年編列預算換新妝。

環保局長 基隆 垃圾車

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