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基隆捷運高架段細部設計決標 謝國樑：基捷邁出重要一步

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運SB21站（七堵）捷運模擬圖。圖／基隆市政府提供
基隆捷運SB21站（七堵）捷運模擬圖。圖／基隆市政府提供

串連北北基的基隆捷運，基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，新北與基隆為確保基隆捷運能如期在2033年完工，在工程經費未核定前同步「細設先行」縮短時程，高架段細部設計順利經評選昨決標。基隆市長謝國樑表示，基隆捷運高架段細部設計案順利決標，為基隆捷運計畫邁出重要一步，展現北北基交通建設合作成果

基隆捷運全線高架段SB16至SB22站，委託細部設計技術服務案新北市政府捷運工程局5月28日上網公告，7月9日順利決標。

今年5月6日新北市長侯友宜到基隆與謝國樑開基隆捷運研商會議，雙方於會後發表共同聲明，為了不影響未來的通車期程，基隆捷運的發包策略將優先推動全線高架段（汐止保長坑SB16－基隆八堵SB22）細部設計及全線機電系統等要徑工程，後續將再與中央協商調整計畫總經費，以適度反映營建市場情況。

謝國樑今天表示，基隆捷運高架段細部設計案順利決標，為基隆捷運計畫邁出重要的一步。基隆捷運與新北市捷運汐東線、台北市捷運民汐線同屬相同的車輛機電系統，未來基隆市民「一車到底」除了可以抵達台北市南港之外，亦可行經台北市內湖、民生社區及大稻埕等大台北重要生活圈與商圈，大幅提升通勤效率與生活品質。

謝國樑說，對基隆市民而言，捷運建設代表著對公共運輸的高度期待，也將帶來生活型態的全新改變。

基隆市政府與新北市政府合作推動基隆捷運，去年底完成基本設計，新北市捷運局依規定將工程經費送請中央審議中，後續捷運工程仍須待行政院公共工程委員會核定後，才能辦理工程招標作業。基隆市政府呼籲中央盡速完成核定程序，中央與地方齊心協力，以利基隆捷運2033年如期完工，實現市民長久以來的期盼。

基隆捷運SB18站（北五堵）捷運模擬圖。圖／基隆市政府提供
基隆捷運SB18站（北五堵）捷運模擬圖。圖／基隆市政府提供

基隆捷運

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