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影／基隆垃圾車黃改藍大換裝！ 海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影
基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影

基隆市環保局垃圾車目前有80輛，將逐步彩繪換新裝為藍色，融入黑鯛、鎖管、煙仔虎等具海洋意象的彩繪車， 原有「少女的祈禱」、「給愛麗絲」音樂也合而為一，改編為鋼琴組曲。民眾聽了之後說，感覺很悅耳好聽，但垃圾車不是黃色，恐要一段時間適應。

垃圾車彩繪設計以海洋為主題，融入基隆市魚「黑鯛」與在地常見魚種「鎖管」、「煙仔虎」，搭配流動海浪與悠游魚群線條，呈現清新、動感風格。車體並加裝反光材質，在提升辨識度的同時，也兼顧夜間行車安全與視覺美感。

在聽覺體驗上，市府更新清潔車音樂，由基隆在地鋼琴家許哲誠重新詮釋「給愛麗絲」、「少女的祈禱」兩首經典旋律，融合彈奏成溫柔且具有辨識度的隨車音樂，取代過往電子音效，讓市民在聽見清潔車來臨時，也感受到生活的節奏與美感。

副市長邱佩琳指出，彩繪計畫源自民國112年10月「基隆i-Voting」公共參與平台，市府徵詢民眾意見是否加入海洋特色設計，最終獲得多數市民支持，讓垃圾車不只是市容維護工具，更成為城市文化的移動畫布。感謝許哲誠老師和環保局能市民在日常生活中感受海洋與音符帶來的溫度與品味。

視障鋼琴家許哲誠說，用鋼琴來詮釋垃圾車的音樂是首次嘗試，他把「少女的祈禱」、「給愛麗絲」串連成一首組曲，由垃圾車到各地試播放，民眾反映不錯，讓他十分感動。

環保局長馬仲豪說，80輛垃圾車將逐批彩繪完成，目前已完成3輛，以藍色為基底，加入基隆很多的海洋意象，從外觀與音樂的全面升級，打造具有在地特色與文化內涵的清潔車樣貌，朝向美感友善的生活環境邁進。

垃圾車換裝及音樂已試跑，有民眾聽了之後說，感覺很悅耳好聽，但也有民眾表示，數十年來垃圾車都是黃色，大家都習慣了，如今要變成藍色，恐要一段時間才能適應。

基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影
基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影
基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影
基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影
基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影
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基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影
基隆垃圾車黃變藍，將換裝藍色海洋彩繪車+鋼琴組曲音樂。記者游明煌／攝影

垃圾車 基隆 音樂

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