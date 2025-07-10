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最新進度！基隆捷運高架段細部設計決標 新北捷運局：即刻推動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
基隆捷運SB19站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
基隆捷運SB19站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

串聯北北基的基隆捷運，目前基本設計工程經費審議報告已送交通部審查，新北市與基隆市為確保基隆捷運能如期在2033年完工，在工程經費未核定前同步「細設先行」縮短時程，高架段細部設計順利經評選在昨天決標。

新北捷運局長李政安表示，5月初侯市長率團赴基隆交流後，在工程經費未核定前，基北同步「細設先行」推動基隆捷運基隆市及新北市段SB16至SB22站一起委託細部設計技術服務案，5月28日上網公告，且順利首次招標即決標。

李政安說，未來基隆捷運再串聯台北市民生線，基隆八堵民眾就能一車便利往返汐止、南港或大稻埕。

李政安指出，基隆捷運基本設計已經在去年底完成，依規定將基本設計工程經費審議提送中央，今年6月5日交通部回復審查意見後，立刻修正後於6月16日第三次提送交通部審查，基隆捷運工程須待工程會核定後才能辦理招標，也盼中央盡速完成核定，以利基隆捷運能如期在2033年完工。

新北捷運局表示，基北共識除「細設先行」外，土建設計須參考機電系統參數，因此工程經費核定後，首要之務將展開機電系統議價及開工，優先辦理「機電後擴」議價，以確保機電系統一致性能一車到底。

另基隆捷運長度長，國內營造廠商基於風險及資本考量，無法以一次承攬全線土建工程，必須採分段招標方式推動興建，地下段工程將採統包方式招標興建，縮短時程，至於高架段於細部設計完成後，分段招標興建。

基隆捷運

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