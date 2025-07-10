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老天給10分鐘！熱氣球光雕雨中趁隙迎曙光

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台灣熱氣球嘉年華光雕音樂會今天清晨移師太麻里曙光園區，雖天空不作美，但熱氣團隊精準掌握10分鐘，成功立球，讓近千熱血民眾未敗興而歸。記者尤聰光／攝影
台灣熱氣球嘉年華光雕音樂會今天清晨移師太麻里曙光園區，雖天空不作美，但熱氣團隊精準掌握10分鐘，成功立球，讓近千熱血民眾未敗興而歸。記者尤聰光／攝影

台灣熱氣球嘉年華光雕音樂會今天清晨移師太麻里曙光園區，雖天空不作美，但熱氣團隊精準掌握10分鐘，成功立球，讓近千熱血民眾未敗興而歸，直呼「值得難忘」。

清晨4點太麻里雨勢乎大乎小，熱氣球團隊緊盯即時氣象資訊，一直等待著雨停空檔時間，畢竟稍有雨滴都會影響立球，好在天空伯不負苦心人，5點終於有短暫10分鐘的雨停。

只見熱氣球團隊展現熟練的技術和絕佳的默契，從置籃、展球到立球，所有動作一氣呵成，並隨著主持人現場掌握氣氛拿捏得宜，10分鐘讓光雕音樂會完美演出，遊客驚呼連連。

「本來以為看不到了呢！」來自宜蘭的羅小姐開心說，雨天看熱氣球迎曙光，很難忘的經驗，值得啦。另台北翁姓遊客說，熱氣球工作人員真的很厲害，沒有讓他們失望，小孩看到球都很興奮感動，差點哭了。

熱氣球嘉年華 迎曙光

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