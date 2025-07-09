快訊

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

風電廠進駐宜蘭沿海插14根機組 民眾跳腳「台東不要、宜蘭也不要」

聽新聞
0:00 / 0:00

風電廠進駐宜蘭沿海插14根機組 民眾跳腳「台東不要、宜蘭也不要」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽溪口漂亮的海岸線，還可以看到龜山島，卻因業者開發風力發電廠，有可能被插上風電機組。今天消息一傳出，引爆民眾抗議，縣議員謝燦輝說「絕對不可以」。圖／陳樹德老師提供
蘭陽溪口漂亮的海岸線，還可以看到龜山島，卻因業者開發風力發電廠，有可能被插上風電機組。今天消息一傳出，引爆民眾抗議，縣議員謝燦輝說「絕對不可以」。圖／陳樹德老師提供

宜蘭海岸線優美，卻傳出宜風電力公司籌備處計畫設置風力發電廠，五結及蘇澳長達7公里海岸將被插上14部風力發電機，儘管業者解釋尚未定案，但已引爆抗議，縣議員謝燦輝跳腳「這怎麼可以！」反對到底；立委吳宗憲晚間貼文強調「台東反風電，宜蘭也不要」，宜蘭人會緊盯著。

民間風電公司要來宜蘭籌建風力發電廠，籌設計畫公告在環境部「環評開發案論壇」，14座風機位置從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里，蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區位於風機群的中段位置。今天建廠消息一出，引起宜蘭各界廣泛關注，網路社群議論不斷。

縣議員謝燦輝說，從蘭陽溪口望出去就是美麗的龜山島，宜蘭人的心靈故鄉，一旦風機插上去，美麗海岸線破壞殆盡，他堅決反對到底，建議宜蘭地熱資源豐沛，應多開發地熱綠能。

立委吳宗憲晚間臉書貼文指出，農地、山坡地、魚塭、屋頂，連海上都要太陽能板，結果還不夠，甚至要在海岸線插上好幾座大型風力發電機組，非得要在台灣這塊土地上創造綠能怪獸，讓下一代子孫再也看不到山海一線的美景？

吳宗憲說，台亞風能公司業者之前就打算在台東成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉插上58座風電，遭到反對後，最近打算在宜蘭五結、蘇澳沿海陸域規劃14部風力發電機，500公尺設一部，這條長達7公里的海岸，有著蘭陽溪口水鳥保護區，是台灣濕地分類為國家級重要濕地之一，還緊鄰52甲濕地，是生物多樣性的自然寶藏區，更是候鳥的樂園。

吳宗憲強調，風電一插，這些珍貴的生態資源都沒有了，換來是破碎的蘭陽、消逝的多樣物種，以及陸域風機會造成低頻噪音、炫影及震動，必定影響附近居民的身心健康。我們的訴求很簡單「沒有地方共識就禁止開發！」也請環境部長記得在台東風電案上所說過的話「不鼓勵、不支持」，我們宜蘭人會緊盯著！

宜風電力公司籌備處計畫在宜蘭設置風力發電廠，五結及蘇澳沿海將被插上14部風力發電機組，立委吳宗憲貼文強調「台東反風電，宜蘭也不要」。圖／翻攝自宜風公司公告資料
宜風電力公司籌備處計畫在宜蘭設置風力發電廠，五結及蘇澳沿海將被插上14部風力發電機組，立委吳宗憲貼文強調「台東反風電，宜蘭也不要」。圖／翻攝自宜風公司公告資料
14部風力發電機組所設立的位置，嚴重衝擊蘭陽溪口國家級重要生態濕地。圖／翻攝自內政部套繪圖資
14部風力發電機組所設立的位置，嚴重衝擊蘭陽溪口國家級重要生態濕地。圖／翻攝自內政部套繪圖資

台東 吳宗憲 宜蘭 發電機 蘇澳 謝燦輝

延伸閱讀

柯建銘嗆刑法100條伺候藍委 蘇素娥：不能處罰思想犯

林右昌稱罷免遶境與防颱不衝突 吳宗憲轟：沒血沒淚

「行政機關擺爛」打詐不力 賴清德吐這句挨轟如晉惠帝

影／彭振聲聞妻墜樓亡情緒潰堤 吳宗憲：司法成政治人物側翼

相關新聞

風電廠進駐宜蘭沿海插14根機組 民眾跳腳「台東不要、宜蘭也不要」

宜蘭海岸線優美，卻傳出宜風電力公司籌備處計畫設置風力發電廠，五結及蘇澳長達7公里海岸將被插上14部風力發電機，儘管業者解...

宜蘭第一輛！頭城鎮啟用「幸福文康車」行動卡拉ok還供應茶水點心

宜蘭縣已邁入高齡社會，有些長者少出門少活動，頭城鎮公所為此打造一輛全新「幸福文康車」今天啟用，這兩專車備有伴唱系統，還有...

蘭陽媽祖文化節海陸巡安總指揮擲筊出爐 民眾報名遶境護駕享優惠

宜蘭宗教盛事「2025蘭陽媽祖文化節」將會有接連3天海陸遶境，承辦的主祀宮廟是南方澳進安宮。代理縣長林茂盛今天擲筊恭請媽...

東部海岸風電捲土重來 黃建賓：恐從宜蘭一路插到台東

風電業者台亞風能公司規畫在台東海岸發展風電，引發地方強烈反彈，國民黨立委台東縣立委黃建賓長期監督中央，認為務必阻止未經共...

國際藝術大師霍夫曼快閃宜蘭童玩節 原創合體超萌巨星「史努比鴨」

宜蘭國際童玩藝術節今年邁入第30年，邀請荷蘭籍藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼跨海操刀，創作超萌充氣裝置藝術「史努比鴨」，吸引許...

花蓮日出大道常害機車騎士「犁田」 縣府急研磨增摩擦力

花蓮縣政府興建770公尺日出大道，路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士反映雨天易打滑摔車，希望提升用路安全。縣府說明，部分路段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。