風電廠進駐宜蘭沿海插14根機組 民眾跳腳「台東不要、宜蘭也不要」

宜蘭海岸線優美，卻傳出宜風電力公司籌備處計畫設置風力發電廠，五結及蘇澳長達7公里海岸將被插上14部風力發電機，儘管業者解釋尚未定案，但已引爆抗議，縣議員謝燦輝跳腳「這怎麼可以！」反對到底；立委吳宗憲晚間貼文強調「台東反風電，宜蘭也不要」，宜蘭人會緊盯著。

民間風電公司要來宜蘭籌建風力發電廠，籌設計畫公告在環境部「環評開發案論壇」，14座風機位置從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里，蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區位於風機群的中段位置。今天建廠消息一出，引起宜蘭各界廣泛關注，網路社群議論不斷。

縣議員謝燦輝說，從蘭陽溪口望出去就是美麗的龜山島，宜蘭人的心靈故鄉，一旦風機插上去，美麗海岸線破壞殆盡，他堅決反對到底，建議宜蘭地熱資源豐沛，應多開發地熱綠能。

立委吳宗憲晚間臉書貼文指出，農地、山坡地、魚塭、屋頂，連海上都要太陽能板，結果還不夠，甚至要在海岸線插上好幾座大型風力發電機組，非得要在台灣這塊土地上創造綠能怪獸，讓下一代子孫再也看不到山海一線的美景？

吳宗憲說，台亞風能公司業者之前就打算在台東成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉插上58座風電，遭到反對後，最近打算在宜蘭五結、蘇澳沿海陸域規劃14部風力發電機，500公尺設一部，這條長達7公里的海岸，有著蘭陽溪口水鳥保護區，是台灣濕地分類為國家級重要濕地之一，還緊鄰52甲濕地，是生物多樣性的自然寶藏區，更是候鳥的樂園。