台東「一路通」速限30公里遭批「便民變擾民」 縣府下月調整

台東縣「太平溪右岸一路通計畫」2022年10月全面通車，民眾從南王橋一路通行至臨海路，可避開市區壅塞，縮短路程，不過速限30公里卻引發抱怨，指一不小心超速，最高罰1萬2千元。議員要求縣府檢討，避免便民變擾民，縣府表示，最快下月完成改善。

建設處長蔡勝雄說，速限部分今年4月及5月分別提報道路交通安全委員會，已全面檢討南王到市區臨海路段，最快8月前公告最新速限。不過未更新前民眾仍需依現行速限行駛，避免受罰。

太平溪右岸一路通計畫2022年通車後，規定速限30公里、禁鳴喇叭、禁止超車、禁止大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，試辦期1年，以降低車行對社區的影響；但試辦期已過，速限卻未調整，反而加設測速照相取締，民眾接連遭罰，抱怨不斷。

議會昨進行議案審查，議員林參天詢問建設處長蔡勝雄，為何太平溪右岸速限未檢討改善。他說，很多民眾反映，走那條路速度超過30公里就吃罰單，最重罰1萬2千元，還要吊扣駕照、上道安講習課程，背上危險駕駛或公共危險罪名。

他表示，政府當初作道路行車測試，訂立速限30公里無可厚非，若測試已通過或路段平均交通流量已趨於穩定，就應該適時調整，而不是變成交通取締的手段，造成民眾困擾。