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蘭陽溪口國家級濕地建風機 地方驚：生態全毀

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
蘭陽溪口在台灣濕地分類上屬於國家級重要濕地，景色優美，經常有鳥類在溪口沙灘棲息，這裡也是重要的水鳥保護區，生態地位相當重要。圖／陳樹德提供
蘭陽溪口在台灣濕地分類上屬於國家級重要濕地，景色優美，經常有鳥類在溪口沙灘棲息，這裡也是重要的水鳥保護區，生態地位相當重要。圖／陳樹德提供

台亞風能公司在五結鄉、蘇澳鎮沿海籌建14部風力發電機，7公里內每500公尺設1部，地點緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區等國家級重要濕地，地方震驚，憂心生態全毀。台亞回應，還在籌設前期，未來會開說明會。縣府強調會與民意站在一起，各審查階段嚴格把關，守護宜蘭好山水。

環境部「環評開發案論壇」上公告的14部風機位置從五結鄉季新村到蘇澳鄉頂寮里，蘭陽溪口位於風機群的中段位置，屬生態敏感區域，風機緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區、52甲濕地，是重要的候鳥棲息地與生物多樣性熱點，生態地位相當重要。

風電廠計畫傳出後，大批民眾上論壇留言「風機蓋在重要溼地，太浮誇」、「大型風機嚴重破壞海岸美景」、「反對在生態重要棲定蓋風電」、「不該為綠電毀了環境」；也有民眾憂心「14根風機位在海景第一排，扛得住嗎？一次颱風就毀了」、「前幾天的颱風把雲嘉南高雄光電吹毀，忘了？」。

開發的台亞風能股份有限公司在台灣蓋過6座風力發電廠，數月前曾有意在台東海岸設58座風電機組，引發輿論沸騰，當時台東縣政府聲明「不支持未經地方共識的陸域風力開發案」。

公司位於宜蘭的風電籌設也受阻，五結鄉長沈德茂表示，此案衝擊重要生態，風扇噪音對居民影響很大，持保留態度。

縣府強調，開發案設置容量已達2MW以上，需經經濟部能源署審查，並向環境部辦環評，部分風機預定地涉及保安林與環境敏感區，也須取得農業部林業署使用許可。

開發單位台亞公司總監謝智超表示，目前只在籌設前期階段，地方民意很重要，最近正溝通，預計8月至9月召開地方說明會。至於大家擔心濕地生態，他們會在蘭陽溪口潮間帶，生態調查一年四季的動植物，做到流程公開透明。

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