宜蘭第一輛！頭城鎮啟用「幸福文康車」行動卡拉ok還供應茶水點心

宜蘭縣已邁入高齡社會，有些長者少出門少活動，頭城鎮公所為此打造一輛全新「幸福文康車」今天啟用，這兩專車備有伴唱系統，還有各式小餅乾、咖啡包與茶包等冷熱飲品，就像一輛行動車可以到處趴趴走，民眾歡唱之餘品嘗茶飲，互動關懷，鎮公所也可以進行政令宣導。

鎮長蔡文益自己構想這輛幸福文康車，有鑑於年輕人外出工作上班，有些長者不大愛出門，有些長者喜歡唱唱歌，可是家中卻沒有伴唱設備，就算有設備一個人唱歌也無聊，所以他請廠商依其構想設計，不僅是一輛行動式服務專車，更是鎮公所施政關懷與陪伴的延伸，深入社區里鄰與民眾交流。

蔡文益表示，文康車配備宣導設備與伴唱系統，貼心供應各式小餅乾、咖啡包與茶包等冷熱飲品，免費提供參與活動民眾，在歡唱與互動交流的同時也能享用輕食點心，行動車的油料及點心茶飲花費不多，重要是鼓勵大家走出戶外唱歌、聊天與聯誼，互相關懷，公所也可以利用行動車進行政令宣導。