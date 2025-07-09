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蘭陽媽祖文化節海陸巡安總指揮擲筊出爐 民眾報名遶境護駕享優惠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽媽祖文化節海陸巡安總指揮擲筊出爐了，民眾跟隨媽祖遶境護駕即日起報名享優惠。圖／縣府提供
蘭陽媽祖文化節海陸巡安總指揮擲筊出爐了，民眾跟隨媽祖遶境護駕即日起報名享優惠。圖／縣府提供

宜蘭宗教盛事「2025蘭陽媽祖文化節」將會有接連3天海陸遶境，承辦的主祀宮廟是南方澳進安宮。代理縣長林茂盛今天擲筊恭請媽祖擇選總指揮，由協益26號漁船獲得最多聖筊，船長阮志明擔任海上慈航總指揮、進安宮團隊擔任陸上巡安總指揮，民眾想要隨同媽祖海巡或參考陸巡「護駕軍」報名有優惠方案。

蘭陽媽祖文化節舉辦第6年，全國唯一的海陸巡航宗教活動，今年訂9月26日舉行三天。代理縣長林茂盛今天到進安宮上香祈求順利，擲筊由媽祖擇選海上慈航總指揮漁船，這次共有8單位8船角逐，最後由宜蘭縣近海小單拖漁業協會的協益26號漁船獲得最多媽祖聖筊，擔任海上慈航總指揮，船長阮志明擔起調度船隻的重要角色，陸上巡安總指揮由進安宮團隊擔負重任。

主辦單位也祭出海陸巡優惠方案，縣府民政處表示，今年祈安遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，3天2夜海陸遶境，與主祀宮廟聯手推出「乘風海上‧行腳蘭陽」系列，加碼專屬海巡優惠，660元報名成功者將可獲船票、印有Ｑ版媽祖圖案的紀念T恤、紀念帽及毛巾，具紀念收藏性，數量有限。

想加入陸巡的民眾可報名加入進安宮「護駕軍」，每人600元（不含船票），報名成功專屬好禮有三尊媽祖聯名T恤、護駕登山帽、護駕毛巾、護臂袖套、天然紅珊瑚枝及加持符令神衣、進安宮專屬護駕疏文，有興趣民眾動作要快，名額有限，額滿為止。活動詳情請上2025蘭陽媽祖文化節臉書粉絲專頁或洽雁行天下國際旅行社。

承辦「2025蘭陽媽祖文化節」的主祀宮廟是南方澳進安宮，代理縣長林茂盛今天擲筊恭請媽祖擇選海陸巡安總指揮。圖／縣府提供
承辦「2025蘭陽媽祖文化節」的主祀宮廟是南方澳進安宮，代理縣長林茂盛今天擲筊恭請媽祖擇選海陸巡安總指揮。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛到進安宮上香祈求順利，擲筊由媽祖擇選海陸遶境巡安的總指揮。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛到進安宮上香祈求順利，擲筊由媽祖擇選海陸遶境巡安的總指揮。圖／縣府提供
民眾報名參與「蘭陽媽祖文化節」海陸巡航的優惠贈品。圖／縣府提供
民眾報名參與「蘭陽媽祖文化節」海陸巡航的優惠贈品。圖／縣府提供

媽祖 毛巾 遶境

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