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東部海岸風電捲土重來 黃建賓：恐從宜蘭一路插到台東

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

風電業者台亞風能公司規畫在台東海岸發展風電，引發地方強烈反彈，國民黨立委台東縣立委黃建賓長期監督中央，認為務必阻止未經共識的開發案破壞美麗海岸線。黃建賓今再指出，台亞風能公司尚未停止台東風電開發，如今又規畫在宜蘭國家級濕地旁插旗風電，若中央持續被動以對，未來大型風電機恐從宜蘭一路插到台東。

風電業者先前在台東海岸線推出東成、東風兩項陸域風力發電計畫，擬於台東縣成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置將近60座大型風電機，引發台東鄉親強烈反彈，擔憂美麗東海岸將不復存在。

黃建賓表示，先前多次透過質詢及會議，強力要求行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝及環境部表態，務必阻止及嚴審未經共識的風電開發案毀壞台東，未料負責推動風電開發的東成電力公司，被揭露其聯絡電話及地址與崇越子公司「光宇」一致，而經濟部長郭智輝正是崇越創辦人，令人懷疑背後的連結關係。

黃建賓表示，他先前要求郭智輝說明「是否知道台東風電開發案是誰下令？是否知情光宇參與相關開發工作？」但郭至今神隱未回，而根據風電業者的說法，也未放棄繼續在台東推動風電，沒想到才過沒多久，主導台東海岸風電計畫的台亞風能，又規劃在宜蘭海岸推動風電開發，風機甚至緊鄰蘭陽溪口國家級重要生態濕地，恐嚴重破壞環境。

黃建賓痛批，這次丹娜絲颱風造成屏東海上太陽能光電場嚴重破壞，引發浪費公帑及破壞環境的質疑，經濟部立刻跳出來幫忙護航，但對於風電業者打算在台東、宜蘭插上大型風電機，經濟部卻默不作聲，身為首長的郭智輝甚至不願說清楚自身的疑雲，「中央不該再被動以對，否則相關開發案恐造成台灣引以為傲的美麗東海岸線不復存在」。

風電業者台亞風能公司規畫在台東海岸發展風電，引發地方強烈反彈，國民黨立委台東縣立委黃建賓長期監督中央，認為務必阻止未經共識的開發案破壞美麗海岸線。黃建賓今再指出，台亞風能公司尚未停止台東風電開發，如今又規畫在宜蘭國家級濕地旁插旗風電，若中央持續被動以對，未來大型風電機恐從宜蘭一路插到台東。圖／黃建賓辦公室
風電業者台亞風能公司規畫在台東海岸發展風電，引發地方強烈反彈，國民黨立委台東縣立委黃建賓長期監督中央，認為務必阻止未經共識的開發案破壞美麗海岸線。黃建賓今再指出，台亞風能公司尚未停止台東風電開發，如今又規畫在宜蘭國家級濕地旁插旗風電，若中央持續被動以對，未來大型風電機恐從宜蘭一路插到台東。圖／黃建賓辦公室

台東 郭智輝 風電 黃建賓

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