鹿野池上郵輪式公車上路 串聯台東縱谷景點

台東進入觀光旺季，縣府試辦台灣好行鹿野鄉-池上鄉路線，從5日起至8月底，每週六推出1班次郵輪式公車，串聯鹿野鄉熱氣球的故鄉、關山米國學校、池上金城武樹等景點。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長劉奇朋今天告訴中央社記者，為提升花東縱谷旅遊便利性，台東縣政府自5日起至8月31日暑假期間，首次辦理「台灣好行鹿野池上線」試營運，由台東轉運站出發，串聯池上、鹿野、關山等縱谷旅遊景點，旅客不必自駕，也能輕鬆深度探索花東縱谷南段。

劉奇朋表示，池上擁有獨特的田園景觀與在地文化，長年深受國內外旅客喜愛，但過去多仰賴自駕前往。這次試營運路線由台灣好行縱谷鹿野線向北延伸至池上，並結合在地特色，安排3小時自由停留時間，旅客可騎車漫遊稻田、品嚐豆皮及米食。

回程則安排停靠關山米國學校及原生應用植物園，打造兼具觀光與教育意義的路線體驗。

交通及觀光發展處表示，鹿野池上線試營運採郵輪式公車模式，每週六固定發車，早上8時10分自台東轉運站出發，下午4時50分返回，全程安排專業導覽員隨車講解，並於各站設定停留時間，原班乘客原車前往下一站，無需另行等候。

交觀處表示，試營運期間僅限使用「池上線一日券」上車，不提供電子票證（如悠遊卡）搭乘。全票新台幣399元、優惠票250元，可線上預約或撥打02-23215955#9報名，截止至出發前一日中午12時止，額滿提前截止。因每週僅有1班，且行駛期間適逢暑假，建議旅客提前預約，以免向隅。