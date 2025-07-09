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國際藝術大師霍夫曼快閃宜蘭童玩節 原創合體超萌巨星「史努比鴨」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
藝術家霍夫曼為了回應台灣粉絲對於「史努比鴨」的熱情支持，快閃訪台現身童玩節，與這隻超萌巨星合體同框。圖／宜蘭縣府提供
藝術家霍夫曼為了回應台灣粉絲對於「史努比鴨」的熱情支持，快閃訪台現身童玩節，與這隻超萌巨星合體同框。圖／宜蘭縣府提供

宜蘭國際童玩藝術節今年邁入第30年，邀請荷蘭籍藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼跨海操刀，創作超萌充氣裝置藝術「史努比鴨」，吸引許多民眾拍照打卡。行程滿檔的藝術家霍夫曼為了回應台灣粉絲熱情支持，快閃訪台，首站驚喜現身童玩節，今天與這隻超萌巨星合體同框。

霍夫曼以「黃色小鴨」大型藝術裝置風靡全球，今年結合經典IP史努比（Snoopy）與黃色小鴨，創作長23公尺、寬19公尺、高18公尺的「史努比鴨」在冬山河親水公園亮相，作品內建LED燈光，白天吸睛、夜晚閃耀，成為童玩節的熱片打卡景點。

藝術大師霍夫曼今天現身宜蘭童玩節，首次和史努比鴨實體相見歡，闡述設計理念。他表示，黃色小鴨是他創作中經常使用的視覺語言，史努比則是童年時期非常喜愛的經典角色，創作出「史努比鴨」是結合史努比的幽默個性與黃色小鴨的溫暖童趣，打造親切且充滿趣味的新形象，期望來參加童玩節的大小朋友增添美好童年回憶。

「童心無限‧童玩30」主辦單位特別請到宜蘭成功國小美術班學生現場創作，描繪屬於自己風格的史努比鴨，饒富童趣；霍夫曼欣賞孩子的作品，看見孩子們以觀察力和豐富的想像力創作，驚喜與感動。

霍夫曼特別致贈親筆簽名的「史努比鴨」複製手稿給縣政府及縣議會典藏，由代理縣長林茂盛及議長張勝德收下珍貴的禮物。

林茂盛表示，霍夫曼的作品總是充滿童趣，這次特別為30歲的童玩節全新創作「史努比鴨」，全球首展就在宜蘭，不僅讓世界看見宜蘭的藝術活力，也讓藝術走進孩子的世界，展現童玩節的國際視野。

霍夫曼特別致贈親筆簽名的「史努比鴨」複製手稿給宜蘭縣政府，由代理縣長林茂盛收下珍貴禮物。圖／宜蘭縣府提供
霍夫曼特別致贈親筆簽名的「史努比鴨」複製手稿給宜蘭縣政府，由代理縣長林茂盛收下珍貴禮物。圖／宜蘭縣府提供
成功國小美術班學生現場創作，描繪屬於自己風格的史努比鴨，饒富童趣，親切的霍夫曼在孩子作品上簽名。圖／宜蘭縣府提供
成功國小美術班學生現場創作，描繪屬於自己風格的史努比鴨，饒富童趣，親切的霍夫曼在孩子作品上簽名。圖／宜蘭縣府提供
成功國小美術班學生現場創作，描繪屬於自己風格的史努比鴨，饒富童趣，讓霍夫曼覺得驚喜與感動。圖／宜蘭縣府提供
成功國小美術班學生現場創作，描繪屬於自己風格的史努比鴨，饒富童趣，讓霍夫曼覺得驚喜與感動。圖／宜蘭縣府提供

宜蘭 童玩節 黃色小鴨

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