快訊

雨勢擴大！氣象署17時緊急啟動「大規模」劇烈豪雨加強作業

中職／IG限動宣傳大罷免 桃猿聲明：操作失誤將加強管理

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮日出大道常害機車騎士「犁田」 縣府急研磨增摩擦力

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市日出大道路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士遇到雨天騎在大道上容易打滑摔車。縣府將增加路口處鋪面粗糙度提升摩擦力等。本報資料照片
花蓮市日出大道路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士遇到雨天騎在大道上容易打滑摔車。縣府將增加路口處鋪面粗糙度提升摩擦力等。本報資料照片

花蓮縣政府興建770公尺日出大道，路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士反映雨天易打滑摔車，希望提升用路安全。縣府說明，部分路段防滑係數低，已編列預算試辦兩種工法，結果顯示研磨能增加粗糙度，進而產生摩擦力，因此進行發包作業，預計8月底前完工。

日出大道下方為「紅毛溪」，縣府為因應排水箱涵設計，兩側坡度出現過斜情形，被地方戲稱為「香斜大道」，常造成機車或自行車騎士摔倒，每逢雨天因花崗岩鋪面無法止滑，頻傳「犁田」事故，十分危險，議會曾多次要求縣府改善。

縣府建設處表示，日出大道自開放通行以來，委託第三方專家中華民國土木技師公會鑑定鋪面，確認抗傾倒及耐磨性能，都符合國家行車的設計與安全標準，不過道路開放通行後，部分路段隨著使用頻率高，導致防滑係數降低，已編列預算試辦表面研磨及防滑塗漆等2種止滑工法。

建設處指出，透過英式擺錘抗滑係數檢測結果顯示，表面研磨增加粗糙度工法，花崗岩鋪面在浸濕狀態下，止滑值有效增進防滑性能20BPN以上。

建設處啟動日出大道後續鋪面研磨加粗工程簽辦流程，預計7月底決標，8月底前完成兩側道路重要路段研磨加工，增加鋪面粗糙度，提升行車安全。

建設處表示，依試辦結果，預期日出大道完成施工後可優於交通部相關防滑標準，縣府會持續把關，積極檢視各項公共設施使用情況，確保道路品質及市容景觀與安全並重。

花蓮縣政府 表面

延伸閱讀

台師大媒體素養營 提升花蓮偏鄉學子識讀能力

路跑／結合七星潭淨灘 永續論壇前進花蓮

罷團控行政不中立 游淑貞諷：賴清德可發動罷免、鄉長不能抒發心情？

花蓮罷團控反罷宣講違行政中立 藍營鄉長：私人行程

相關新聞

花蓮日出大道常害機車騎士「犁田」 縣府急研磨增摩擦力

花蓮縣政府興建770公尺日出大道，路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士反映雨天易打滑摔車，希望提升用路安全。縣府說明，部分路段...

傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電 地方震驚：蘭陽溪口國家生態濕地毀了

宜蘭海岸線風景優美，傳出宜風電力公司籌備處計畫設置風力電廠，在五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域規劃14部風力發電機，500公尺設一...

影／練身體不用花大錢去健身房 基隆第二座社區安樂體能館啟用

基隆常年多雨室內運動場域缺乏，市長謝國樑上任後繼在七堵火車站成立首座「社區體能館」後，今天啟用第二座安樂體能館，1樓為里...

台東大雨嘉蘭村山壁崩塌 酷似龍貓豆豆龍現身

連日大雨，台東山區多處坍方，其中，金峰鄉嘉蘭村一處山壁崩塌，竟崩出一副酷似「龍貓」或「貓頭鷹」的圖案，遠從幾十公里的太麻...

台東一路通速限30公里 民怨：不合理

台東縣政府推動「太平溪右岸一路通」計畫於前年全面通車後，民眾可以從南王橋一路通行至臨海路，全長6公里大幅縮短路程及避開市...

北宜高鐵環評二次初審…民團批未再辦說明 鐵道局稱續溝通

高鐵延伸宜蘭方案進入環評，環境部5月初小組初審，環委提出15項意見要求補充，多數要求鐵道局加強溝通。但未加開說明會，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。