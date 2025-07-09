花蓮日出大道常害機車騎士「犁田」 縣府急研磨增摩擦力

花蓮縣政府興建770公尺日出大道，路面由花崗岩石材鋪設，機車騎士反映雨天易打滑摔車，希望提升用路安全。縣府說明，部分路段防滑係數低，已編列預算試辦兩種工法，結果顯示研磨能增加粗糙度，進而產生摩擦力，因此進行發包作業，預計8月底前完工。

日出大道下方為「紅毛溪」，縣府為因應排水箱涵設計，兩側坡度出現過斜情形，被地方戲稱為「香斜大道」，常造成機車或自行車騎士摔倒，每逢雨天因花崗岩鋪面無法止滑，頻傳「犁田」事故，十分危險，議會曾多次要求縣府改善。

縣府建設處表示，日出大道自開放通行以來，委託第三方專家中華民國土木技師公會鑑定鋪面，確認抗傾倒及耐磨性能，都符合國家行車的設計與安全標準，不過道路開放通行後，部分路段隨著使用頻率高，導致防滑係數降低，已編列預算試辦表面研磨及防滑塗漆等2種止滑工法。

建設處指出，透過英式擺錘抗滑係數檢測結果顯示，表面研磨增加粗糙度工法，花崗岩鋪面在浸濕狀態下，止滑值有效增進防滑性能20BPN以上。

建設處啟動日出大道後續鋪面研磨加粗工程簽辦流程，預計7月底決標，8月底前完成兩側道路重要路段研磨加工，增加鋪面粗糙度，提升行車安全。

建設處表示，依試辦結果，預期日出大道完成施工後可優於交通部相關防滑標準，縣府會持續把關，積極檢視各項公共設施使用情況，確保道路品質及市容景觀與安全並重。