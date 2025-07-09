傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電 地方震驚：蘭陽溪口國家生態濕地毀了

宜蘭海岸線風景優美，傳出宜風電力公司籌備處計畫設置風力電廠，在五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域規劃14部風力發電機，500公尺設一部風機，長度達7公里。消息一出，引起地方震驚，尤其架設風機地點位於蘭陽溪口國家級重要生態濕地，很多人擔心風電一來「生態全毀了」，群起反彈。

依籌設規定「宜風陸域風力發電計畫」環境影響說明書」必須公告於環境部「環評開發案論壇」，公告的14部風機位置從五結季新村到蘇澳頂寮里，蘭陽溪口位於風機群的中段位置，生態敏感區域，風機緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區，是台灣濕地分類為國家級重要濕地之一，也緊鄰52甲濕地，是重要的候鳥棲息地與生物多樣性熱點，生態地位相當重要。

風電廠計畫傳出後掀起地方震驚與議論，大批民眾上論壇留言「風機蓋在重要溼地，太浮誇」、「大型風機嚴重破壞海岸美景」、「反對在生態重要棲定蓋風電」、「風機低頻對水中生物影響很大，不該為綠電毀了環境！」

生態人士強調，風機一旦設立，除了對當地居民的生活與健康將造成極大的影響外，各種動物及候鳥、留鳥，濕地生態各種珍稀物種也會被破壞，別再如此無視與粗暴。

民眾今天把消息轉貼臉書等社群，很多網友擔心宜蘭颱風多，「14根風機位在海景第一排，扛得住嗎？一次颱風就毀了」、「葉片斷裂噴散可怕」、「前幾天的颱風把雲嘉南高雄光電吹毀，忘了？」「光是維修費就飽了，完全看不出蓋的必要」、「為何沒有召開公聽會？」

不過，也有少數人支持「你要有核廢料的核電嗎？還是要火力發電？什麼都不要，那你還要不要用電？」「風力發電比那個沒用的北宜高鐵好，贊成」。

據了解，開發的台亞風能股份有限公司在台灣蓋過6座風力發電廠，數月前曾有意在台東海岸設置58座風電機組，引發輿論沸騰，台東縣政府聲明「不支持未經地方共識的陸域風力開發案」。

該公司位於宜蘭的風電籌設也受阻，反彈聲浪大，五結鄉長沈德茂表示，此案衝擊重要生態，風扇噪音對居民影響很大，持保留態度；縣政府表示，案子還沒有送到縣府，尊重地方民意。

開發單位台亞風能股份有限公司總監謝智超表示，目前只在籌設前期階段，尚未確定要不要蓋，地方民意很重要，最近正進行拜會及溝通，預計8月至9月召開地方說明會。