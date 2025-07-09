影／練身體不用花大錢去健身房 基隆第二座社區安樂體能館啟用

基隆常年多雨室內運動場域缺乏，市長謝國樑上任後繼在七堵火車站成立首座「社區體能館」後，今天啟用第二座安樂體能館，1樓為里民活動中心，2樓有跑步機、全功能訓練台、飛輪機台、自由重量區和高端力量訓練等設備。民眾說很實用，練身體不用去健身房。

安樂體能館採共融共享的設計概念，將原有老舊的安樂區五福里民活動中心重新整修，場內鋪設溫潤木質地板的團體課程教室，希望滿足不同年齡層市民的運動需求。

1樓做為里民活動中心，平時供里民活動聚會，並定期辦理共餐；2樓則改建為社區體能館，供民眾休閒健身，有跑步機、全功能訓練台、飛輪機台、自由重量區和高端力量訓練等設備。

謝國樑親自體驗運動設施，他表示，安樂區人口持續成長，市府希望透過體能館與里民活動中心的共享，提供全齡市民優質的運動空間，未來也請體能館與里長合作，規畫多元運動課程與活動，鼓勵市民踴躍參與。空間大小給社區用剛剛好，運動項目很實用，各年齡層適合。

謝國樑還說，未來在七堵百福社區、暖暖區會再規畫設置社區體能館，持續增加運動設施，提升運動普及率，讓所有市民喜歡運動、熱愛運動、多元運動，打造基隆成為健康有愛城市。

民眾說跑步機、舉重器材等很實用，練身體、運動都可依課程不同參加，可塑身、減重、重量訓練等，不用花大錢去健身房。