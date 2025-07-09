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高鐵延伸宜蘭環評發言熱烈 會議休息午後再審

中央社／ 台北9日電

高鐵延伸宜蘭案今天在環境部進行第2次初審會議，上午9時30分準時開始，由於登記發言逾30人，且都進行完整發言，待所有人結束已逾中午12時，主席宣布會議休息，午後再開。

環境部舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。

開發單位交通部鐵道局指出，現有北宜走廊交通系統供給無法滿足需求；北宜直鐵經綜合評估難以推動；宜蘭高鐵歷經4年餘研究規劃，並提階段性報告送行政院，行政院並核復原則同意可行性研究修正方向。

關於外界提出應將直鐵納入方案，鐵道局指出，直鐵依「鐵路建設作業程序」特甲級線標準，受坡度限制需設置15.2公里長隧道，遠高於高鐵最長隧道8公里，地質風險高且防災困難度高；直鐵南港端需拆遷民宅；受限台鐵樹林七堵瓶頸，仍須於樹林發車，僅能從南港增開1班次。

鐵道局並分析高鐵對台鐵營運收支衝擊，若依直鐵方案，台鐵旅次量上升為每日1.1萬人，台鐵票收增加每年約新台幣3億元；若以高鐵方案，高鐵運量每日增4.1萬人，且帶動宜蘭至花東台鐵旅次量每日增1.5萬人，整體評估台鐵票收每年減少2.1億元、高鐵票收增加23億元。

鐵道局引用「交通部運研所108年交通建設計畫經濟效益評估手冊之效益項目」，指交通便利性提高，可帶動運輸服務產業的就業、以及用路人所創造出來的區域產業經濟繁榮。

前鐵路特考典試委員蘇直評指出，目前台鐵所採購的新車，在爬坡能力上與高鐵相當，因此只需要走法規修正程序即可、不需長隧道；鐵道局在108年針對北宜直鐵的報告中提到，北宜直鐵從南港站增開班次是每小時4班，質疑為何114年環評報告僅剩增加1班。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄比較4月的初審會議與此次會議，鐵道局所提出的報告內容，指此次經濟效益評估雖減少土地效益，卻灌入高鐵旅行時間節省，以維持總效益，直言「數字操弄太離譜」；交通壅塞不管在哪種系統都是必然，為了減少壅塞可以透過管制、票價等措施，新增一個系統應該是最後選項。

國民黨立委李彥秀出席會議時表示，交通建設對發展有幫助，除了思考宏觀的發展外，是否能兼顧在地微觀的意見，對城市發展有更大幫助；南港目前是高鐵終點站，設有高鐵引道擋土牆，高至少2公尺，阻礙城市景觀、對現在正在進行的都更有很大的衝擊，若能透過地下化，就能縫合現在撕裂城市的疤痕。

民進黨立委陳俊宇表示，現在這個時間已經不是討論選高鐵還是直鐵，2019年提出直鐵逐步修正並提替代方案，當年提出高鐵後，如果有任何不可行，就應該開始討論；到現在還在討論，這樣未來台灣的建設會「沒完沒了」；他認為，高鐵延伸宜蘭，就像宜蘭多了一座機場，是宜蘭到台中、高雄的快速路網，是「勢在必行」。

由於登記發言人數眾多，且為了讓所有人盡量完整表達，在發言結束時已逾中午12時，會議主席、環境部次長葉俊宏宣布暫時休息至12時40分，下午繼續進行。

台鐵 鐵道 高鐵延伸宜蘭

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