幽靈連署案遭檢傳喚 謝國樑：偵查不公開不便說明

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌幽靈連署案，日前首度以證人身分，傳喚市長謝國樑說明，訊問後請回。謝國樑今天說，基於偵查不公開原則不便多做說明。

謝國樑今天表示，相關程序已配合檢調辦理，基於偵查不公開原則，不便多做說明，敬請理解。

檢調偵辦這起案件，至今有前基隆市民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝等4名被告在押，另有市政顧問謝偉仁等12人交保。

據了解，因張淵翔涉嫌非法用戶政系統查個資助罷免，謝國樑日前以證人身分遭檢傳喚，釐清謝國樑有無授意、指示、協助或知情。

謝國樑先前受訪曾說，很遺憾張淵翔發生這件事，市府會全力配合，尊重檢調偵辦，他對張淵翔涉案並不知情，張淵翔的行為很不應該。

謝國樑於5月底也曾因張淵翔涉案，在市議會公開鞠躬道歉。