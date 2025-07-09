快訊

川普自爆嗆習近平「敢犯台就炸爛北京」！錄音檔曝光 習反應錯愕

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

聽新聞
0:00 / 0:00

台東一路通速限30公里 民怨：不合理

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
很多民眾收到罰單，都是觸犯危險駕駛，甚至是公共危險罪，因為，隨便車速都超過30公里很多，輕則罰錢，重則最高罰12000元，吊扣駕照，還要上道安講習課程。記者尤聰光／攝影
很多民眾收到罰單，都是觸犯危險駕駛，甚至是公共危險罪，因為，隨便車速都超過30公里很多，輕則罰錢，重則最高罰12000元，吊扣駕照，還要上道安講習課程。記者尤聰光／攝影

台東縣政府推動「太平溪右岸一路通」計畫於前年全面通車後，民眾可以從南王橋一路通行至臨海路，全長6公里大幅縮短路程及避開市區壅塞，不過，速限30公里卻讓民眾大喊不合理，議員要求縣府檢討，避免便民便擾民。縣府表示，最快8月改善。

建設處長蔡勝雄表示，針對速限檢討部分，今年4月及5月分別已經提報到道路交通安全委員會，從卑南南王到市區臨海路段，整條路全面檢討，最快8月前公告最新路段速限；最新速限尚未更新前，呼籲民眾還是依現行速限行駛，避免受罰。

「太平溪右岸一路通」計畫於2022年10月通車後，縣府辦理1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行、設置速限30、禁鳴喇叭、禁止超車、降低車行社區影響等規範；但試辦已過，速限卻未調整，反而設置測速照相取締，民眾接連遭罰，抱怨不斷，向議員陳情。

今天議會第20屆第15次臨時會審查議案時，議員林參天針對建設處提案，詢問蔡勝雄為何太平溪右岸速限試辦後至今未檢討改善。他說政府作為要人民有感，當初為了道路行車測試，設置速限30公里當然無話可說，但若測試已過，或著該路段平均交通流量已趨於穩定，就應該適時調整速限，而不是設置完後，變成交通取締的目的及手段，反而造成民眾困擾及負擔。

他說，很多民眾收到罰單，都是觸犯危險駕駛，甚至是公共危險罪，因為，隨便車速都超過30公里很多，輕則罰錢，重則最高罰1萬2000元，吊扣駕照，還要上道安講習課程。

台東縣政府推動「太平溪右岸一路通」計畫於前年全面通車後，民眾可以從南王橋一路通行至臨海路，全長6公里大幅縮短路程及避開市區壅塞，不過，速限30公里卻讓民眾大喊不合理。記者尤聰光／攝影
台東縣政府推動「太平溪右岸一路通」計畫於前年全面通車後，民眾可以從南王橋一路通行至臨海路，全長6公里大幅縮短路程及避開市區壅塞，不過，速限30公里卻讓民眾大喊不合理。記者尤聰光／攝影
很多民眾收到罰單，都是觸犯危險駕駛，甚至是公共危險罪，因為，隨便車速都超過30公里很多，輕則罰錢，重則最高罰12000元，吊扣駕照，還要上道安講習課程。記者尤聰光／攝影
很多民眾收到罰單，都是觸犯危險駕駛，甚至是公共危險罪，因為，隨便車速都超過30公里很多，輕則罰錢，重則最高罰12000元，吊扣駕照，還要上道安講習課程。記者尤聰光／攝影

平溪 議員 速限

延伸閱讀

YouBike首進芎林！10站點啟用 串聯竹北高鐵與竹東市區

配天宮遶境綿延數公里 南投市區多路段交管請改道

影／紓解內科交通 蔣萬安主持堤頂大道新匝道通車

影／丹娜絲橫掃南台灣 台南市區災情慘重

相關新聞

台東一路通速限30公里 民怨：不合理

台東縣政府推動「太平溪右岸一路通」計畫於前年全面通車後，民眾可以從南王橋一路通行至臨海路，全長6公里大幅縮短路程及避開市...

北宜高鐵環評二次初審…民團批未再辦說明 鐵道局稱續溝通

高鐵延伸宜蘭方案進入環評，環境部5月初小組初審，環委提出15項意見要求補充，多數要求鐵道局加強溝通。但未加開說明會，今天...

父殘母失聯 她考上北教大獲總統教育獎

宜蘭今年總統教育獎得主林亭萓是位20歲出頭的女孩，幼年時父母離異，父親重殘20年，祖母也因摔傷住進安養機構，一路靠著獎學...

台灣好行「鹿野－池上線」串聯景點 暑假試營運

台東縣政府為提升花東旅遊便利性，結合台灣好行觀光巴士推出郵輪式概念公車，安排自由停留時間，可騎車徜徉稻田間或品嘗米食。專...

下水道局限空間出入坑作業評鑑宜蘭獲優等 非六都唯一3年獲獎

內政部國土管理署最近辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」，宜蘭縣政府推派羅東水資源回收中心參與評鑑，榮獲「優等」佳績...

「Suao好聲音」蘇澳限定 歌唱大賽受理報名特設對唱組

宜蘭「蘇澳好聲音歌唱大賽」7月15日起受理報名，競賽分成長青組、壯年組、青年組、對唱組，前三組冠軍獎金1萬元，對唱組冠軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。