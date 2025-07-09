台東一路通速限30公里 民怨：不合理

台東縣政府推動「太平溪右岸一路通」計畫於前年全面通車後，民眾可以從南王橋一路通行至臨海路，全長6公里大幅縮短路程及避開市區壅塞，不過，速限30公里卻讓民眾大喊不合理，議員要求縣府檢討，避免便民便擾民。縣府表示，最快8月改善。

建設處長蔡勝雄表示，針對速限檢討部分，今年4月及5月分別已經提報到道路交通安全委員會，從卑南南王到市區臨海路段，整條路全面檢討，最快8月前公告最新路段速限；最新速限尚未更新前，呼籲民眾還是依現行速限行駛，避免受罰。

「太平溪右岸一路通」計畫於2022年10月通車後，縣府辦理1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行、設置速限30、禁鳴喇叭、禁止超車、降低車行社區影響等規範；但試辦已過，速限卻未調整，反而設置測速照相取締，民眾接連遭罰，抱怨不斷，向議員陳情。

今天議會第20屆第15次臨時會審查議案時，議員林參天針對建設處提案，詢問蔡勝雄為何太平溪右岸速限試辦後至今未檢討改善。他說政府作為要人民有感，當初為了道路行車測試，設置速限30公里當然無話可說，但若測試已過，或著該路段平均交通流量已趨於穩定，就應該適時調整速限，而不是設置完後，變成交通取締的目的及手段，反而造成民眾困擾及負擔。