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北宜高鐵今環評二次初審 民團批未再辦說明 鐵道局稱續溝通
高鐵延伸宜蘭方案進入環評，環境部5月初小組初審，環委提出15項意見要求補充，多數要求鐵道局加強溝通。但未加開說明會，今天就要進入環評小組二次審查。宜蘭公民團體昨質疑鐵道局「急什麼？」怒批交通運輸專業淪為政策背書工具。
鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭建設依環評法辦理，歷經現勘及3月初公聽會，4月15日環境部審查，5月5日環評專案小組初審會議後，積極對審查結論、委員、公民團體及民眾意見處理，同時藉出席地方說明會、蒐集輿論，納入環評初審補充修正後，今天提送二次審查，將來會在計畫推動過程中繼續加強與民眾溝通。
守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮說，開發單位主動「溝通」為零，違背前次初審會議結論，現階段無意溝通，後面設計及用地徵收再溝通時木已成舟。
高鐵監督聯盟說，環委邱祈榮、侯嘉洪及陳裕文要求鐵道局盡速與受影響住戶溝通說明，但鐵道局除一次法定公聽會，再也沒主動辦過任何說明會。
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