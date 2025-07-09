父殘母失聯 她考上北教大獲總統教育獎

宜蘭今年總統教育獎得主林亭萓是位20歲出頭的女孩，幼年時父母離異，父親重殘20年，祖母也因摔傷住進安養機構，一路靠著獎學金和低收入戶的補助，考上國立台北教育大學心理與諮商系，未來畢業想幫助個案度難關，回饋社會。

林亭萓就讀諮商系二年級，外表比同齡年輕人成熟穩重，昨獲縣府表揚，她來自低收入戶的家庭，雙親在她小學二年級時離異，法定監護人為父親，與印尼籍母親失聯，但20年前，父親就脊髓損傷，成重度身障者，終生需仰賴輪椅度日，高齡的祖母也因摔傷成重度身障者，入住安養機構，靠著補助勉強支應。

生活不易卻成為林亭萓動力，她想脫貧，努力精進自己；她喜愛讀書和寫作，能從中找到自己存在價值，每次拿起筆便覺得自己離光明璀璨的未來更接近一點，每當幫助他人，也能感受到愛的流動和難能可貴的善良。

林亭萓認為，生命如荒漠之花，若經歷諸多摧殘折騰，不畏阻擾而萌芽，就能成為逆境中最絢麗的光景，她堅信「我們眼裡的苦澀艱難，通常是經過偽裝的祝福。」每個人的生命都會受到考驗，經過教育與諮商後，盼助個案渡過難關，讓苦澀褪去、浮現美好。

代理縣長林茂盛昨肯定她逆境中堅持理想，用行動證明困難無法阻擋追夢步伐，是生命教育最鮮活的教材。