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台灣好行「鹿野－池上線」串聯景點 暑假試營運

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東好行鹿野池上線是暑假限定版本，可飽覽大坡池、金城武樹及米國學校等著名景點，試辦結束後將評估是否正式納入服務體系。圖／台東縣府提供
台東好行鹿野池上線是暑假限定版本，可飽覽大坡池、金城武樹及米國學校等著名景點，試辦結束後將評估是否正式納入服務體系。圖／台東縣府提供

台東縣政府為提升花東旅遊便利性，結合台灣好行觀光巴士推出郵輪式概念公車，安排自由停留時間，可騎車徜徉稻田間或品嘗米食。專車由台東轉運站出發，一路往北串聯池上、關山等縱谷地區旅遊景點，不開車也能深度探索花東縱谷南段美景。

台灣好行觀光巴士採公車營運模式，專營旅遊景點路線，過去遊客下車後，須等下班車才能接續旅程，但7月5日起至8月31日推出「鹿野－池上」試營運路線，有專業導覽員隨車講解，並在各站設定停留時間，原班乘客原車前往下一站，不用另行等候。

台東縣府表示，暑假共試辦9車次，將透過搭乘數據、旅客回饋，評估是否正式納入服務體系，進而打造低碳、安全、符合在地需求的公共運輸環境。

交觀處並指出，「池上線」1日券含車資、保險及原生應用植物園免費入園，全票399元、優惠票250元，可至線上預約或撥打02-23215955#9報名，出發前一日中午12時報名截止，不提供電子票證搭乘。

「鹿野－池上線」每周六1班次，上午8時10分從台東轉運站出發，10時抵達池上，停留3小時，可租車漫遊伯朗大道、金城武樹、大坡池或到鬧區品嘗豆皮及米食。下午回程在關山鎮米國學校停留45分鐘，原生應用植物園停留1小時15分鐘，下午4時50分返回台東市區。

伯朗大道 台東 台灣好行 花東縱谷 觀光

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