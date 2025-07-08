下水道局限空間出入坑作業評鑑宜蘭獲優等 非六都唯一3年獲獎

內政部國土管理署最近辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」，宜蘭縣政府推派羅東水資源回收中心參與評鑑，榮獲「優等」佳績，這也是縣政府自2022年開始連續三屆參與評鑑獲獎，更是非六都直轄市唯一每年獲獎的政府機關，今天獲內政部頒給獎座。

下水道空間狹小，易出現不明氣體，風險性高。內政部國土管理署是針對全國各縣市政府及維護團隊在下水道系統「局限空間進出作業」的安全管理、標準流程與現場執行等面向進行實地評核，考評項目包括「一般作業程序」及「緊急應變處置」兩大類，考驗參賽團隊對於作業的熟悉度及應變能力。

「做到精準與安全」，縣政府表示，連續3年獲獎，不僅代表縣府長期落實下水道維護安全制度的成果，也肯定維護團隊對於高風險作業區域的高度警覺與精準執行力，從基礎訓練、風險控管、設備檢點，到模擬演練等各方面皆全面升級，確保每項作業安全無虞。