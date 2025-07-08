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下水道局限空間出入坑作業評鑑宜蘭獲優等 非六都唯一3年獲獎
內政部國土管理署最近辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」，宜蘭縣政府推派羅東水資源回收中心參與評鑑，榮獲「優等」佳績，這也是縣政府自2022年開始連續三屆參與評鑑獲獎，更是非六都直轄市唯一每年獲獎的政府機關，今天獲內政部頒給獎座。
下水道空間狹小，易出現不明氣體，風險性高。內政部國土管理署是針對全國各縣市政府及維護團隊在下水道系統「局限空間進出作業」的安全管理、標準流程與現場執行等面向進行實地評核，考評項目包括「一般作業程序」及「緊急應變處置」兩大類，考驗參賽團隊對於作業的熟悉度及應變能力。
「做到精準與安全」，縣政府表示，連續3年獲獎，不僅代表縣府長期落實下水道維護安全制度的成果，也肯定維護團隊對於高風險作業區域的高度警覺與精準執行力，從基礎訓練、風險控管、設備檢點，到模擬演練等各方面皆全面升級，確保每項作業安全無虞。
這次由縣政府水利資源處抱回大獎，縣府期望藉由參加全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，更加精進局限空間作業安全，也希望成功的經驗能夠提供其他企業參考，共同提升公共安全水準，將安全作業形塑成一種「文化」，讓每位作業人員都能平安出勤、平安返家，打造安全又高效的下水道管理體系。
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